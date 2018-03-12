Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.03:
$ 56.61
€ 69.8
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Союзмультфильм" впервые делает трехмерный анимационный проект

Культура
12 марта, 20:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, марта. /ТАСС

Фильм будет называться "Наследнички"

Поделиться
Материал из 1 страницы
Презентация новых проектов киностудии "Союзмультфильм" в Центре документального кино

Презентация новых проектов киностудии "Союзмультфильм" в Центре документального кино

© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Руководство киностудии "Союзмультфильм" представило в понедельник свои новые проекты, среди которых как анимационные фильмы, адресованные школьникам, так и полнометражные картины для всех возрастов.

В частности, в этом списке - первый в истории "Союзмультфильма" трехмерный проект под названием "Наследнички", сообщил журналистам директор студии Борис Машковцев.

Смотрите также

"Союзмультфильм" в ближайшее время покажет Успенскому новое "Простоквашино"

Продолжение мультфильма "Снежная Королева" будет создано при участии "Союзмультфильма"

"Союзмультфильм" ведет переговоры с Хазановым об участии в продолжении "Попугая Кеши"

"Для "Союзмультфильма" это свежий эксперимент в трехмерной технике. Ранее студия в ней не работала", - сказал Машковцев. По его словам, сюжет анимационного фильма, сроки выхода которого пока не называются, напоминает советский фильм для детей "Бронзовая птица" и американскую картину "Полицейская академия" одновременно.

Главными зрителями проекта станут школьники. Кроме того, директор студии представил будущий фильм "Пиратская школа". Его создатель - сценарист, режиссер и продюсер Алексей Лебедев.

Машковцев напомнил, что в рамках Берлинского кинофестиваля был представлен полнометражный кукольный мультфильм "Гофманиада" по мотивам сказок Гофмана, российские зрители увидят его во втором полугодии 2018 года.

Также "Союзмультфильм" готовит историко-приключенческий анимационный фильм "Суворов", который должен "выйти в прокат в начале следующего года". Эта картина предназначена для семейного просмотра, ее делают в 3D, сказал директор.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Антирейтинг кандидатов в президенты России
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Умер Олег Табаков
2
Биография Олега Табакова
3
США готовы нанести удар по Сирии, если не прекратятся бои под Дамаском
4
Мэй обвинила Россию в причастности к отравлению экс-полковника ГРУ Скрипаля и его дочери
5
Косачев назвал "образцом двоемыслия" слова Могерини о непризнании ЕС выборов в Крыму
6
Топилин объяснил резкое увеличение зарплат бюджетникам выполнением майских указов
7
СМИ: Украина оштрафовала российские авиакомпании более чем на $200 млн за полеты в Крым
Темы дня
Новости партнеров
Реклама