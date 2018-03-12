"Союзмультфильм" впервые делает трехмерный анимационный проект

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Руководство киностудии "Союзмультфильм" представило в понедельник свои новые проекты, среди которых как анимационные фильмы, адресованные школьникам, так и полнометражные картины для всех возрастов.

В частности, в этом списке - первый в истории "Союзмультфильма" трехмерный проект под названием "Наследнички", сообщил журналистам директор студии Борис Машковцев.

"Для "Союзмультфильма" это свежий эксперимент в трехмерной технике. Ранее студия в ней не работала", - сказал Машковцев. По его словам, сюжет анимационного фильма, сроки выхода которого пока не называются, напоминает советский фильм для детей "Бронзовая птица" и американскую картину "Полицейская академия" одновременно.

Главными зрителями проекта станут школьники. Кроме того, директор студии представил будущий фильм "Пиратская школа". Его создатель - сценарист, режиссер и продюсер Алексей Лебедев.

Машковцев напомнил, что в рамках Берлинского кинофестиваля был представлен полнометражный кукольный мультфильм "Гофманиада" по мотивам сказок Гофмана, российские зрители увидят его во втором полугодии 2018 года.

Также "Союзмультфильм" готовит историко-приключенческий анимационный фильм "Суворов", который должен "выйти в прокат в начале следующего года". Эта картина предназначена для семейного просмотра, ее делают в 3D, сказал директор.