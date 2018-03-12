В Петербурге наградили лауреатов театральной премии "Прорыв"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 марта. /Корреспондент ТАСС Олег Сердобольский/. Названы лауреаты Санкт-Петербургской театральной премии "Прорыв". Церемония награждения победителей прошла в понедельник на Новой сцене Александринского театра, передает корреспондент ТАСС.

"Мы должны выразить благодарность номинационному совету премии, который позволил нам за такое короткое время увидеть так много совершенно разных замечательных спектаклей и в театрах с колоннами, и в подвалах, и в каких-то холодных углах - везде, где происходит театральная жизнь Петербурга", - сказал на церемонии председатель жюри, московский театральный критик Роман Должанский, добавив, что это была самая большая программа за всю историю премии (пришлось посмотреть 22 спектакля при стандартной ситуации 10-12).

Настоящим чудом он назвал "невероятное, потрясающее, вдохновляющее количество удивительных, изумительных молодых актрис и актеров, которые есть в Петербурге в том поколении, о котором говорит премия "Прорыв". По словам Должанского, эти таланты - главное богатство и главная надежда нашей страны.

Победители по номинациям

В самой многочисленной номинации - "Лучший режиссер" (10 претендентов) - премию получил Илья Мощицкий за постановку спектакля "Суд над Джоном Демьянюком. Холокост-кабаре" в театре "Мизантроп". "Лучшими актерами" жюри назвало двух участников этого же спектакля - Андрея Кондратьева - за роль прокурора Майкла Шейкеда и Филиппа Могильницкого - за роль адвоката Йорама Шефтеля.

"Лучшей актрисой" стала Арина Лыкова, она исполнила роль Настены в спектакле "Живи и помни" в театре "Мастерская".

За "Лучшую роль второго плана" жюри наградило актера Малого драматического театра - Театра Европы Евгения Санникова , сыгравшего роль Геберле в спектакле "Страх. Любовь. Отчаяние" по Брехту. Лауреат попросил москвичей передать его награду Кириллу Серебренникову в знак поддержки режиссера.

"Лучшим художником" назван Стас Свистунович, награжденный за световое оформление спектакля "Губернатор" в (БДТ имени Георгия Товстоногова.

"Лучшим менеджером" стал Никита Владимиров, он получил награду за выпуск и прокат спектакля "Летучий корабль" (ООО "Искусство для людей"). По его словам, радость получения награды омрачена уходом из жизни Олега Табакова, чьи лекции он слушал в школе-студии МХАТ и считает Олега Павловича лучшим менеджером. "Эту премию я посвящаю его светлой памяти", - объявил лауреат.

Премия за поддержку молодых талантов

Номинация "За продвижение молодых талантов" носит имя одного из учредителей "Прорыва", бывшего председателя комитета по культуре Санкт-Петербурга Антона Губанкова. Обладателем этой награды стал заместитель директора по творческим вопросам Екатеринбургского ТЮЗа, основатель и художественный директор фестиваля "Реальный театр" Олег Лоевский.

"Олег Лоевский - это человек, "опутавший" Россию сетью театральных лабораторий, в которой каждый молодой режиссер, выйдя из института, может попробовать себя в режиссуре", - сказала о лауреате одна из основательниц премии театральный критик Жанна Зарецкая.

По ее словам, "Олег налаживает коммуникации молодых режиссеров со всеми без исключения российскими театрами, и любой отдаленный городок имеет возможность заполучить себе молодого режиссера после лаборатории, оставить его, доплатить какие-то деньги и выпустить спектакль". С другой стороны, любой молодой режиссер может найти себе применение и поставить даже несколько спектаклей в течение года.

О премии

Эксперты отмечают, что в Петербурге как нигде в стране процветает независимый театр. Такое явление связывают с тем, что правительство города учредило субсидии для негосударственных театров, и благодаря этой поддержке они держатся на плаву, а их работы постоянно входят в число номинантов премии. В нынешнем году в оргкомитет "Прорыва" поступило 204 заявки.

Санкт-Петербургская театральная премия для молодых "Прорыв" возникла в 2008 году. Она стремится сблизить молодой театральный Санкт-Петербург, Москву и региональные театры. Шестой год оргкомитет организует офф-программу для того, чтобы познакомить петербургскую публику со спектаклями молодых режиссеров.

Так, в этом году в рамках офф-программы впервые в Петербурге пройдут гастроли театральной площадки "Ельцин Центр" из Екатеринбурга.