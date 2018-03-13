Серебренников передал через адвоката соболезнования в связи с кончиной Олега Табакова

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Художественный руководитель "Гоголь-центра" Кирилл Серебренников, находящийся под домашним арестом по делу об организации мошенничества, передал через адвоката соболезнования в связи с уходом Олега Табакова, скончавшегося в понедельник после тяжелой и продолжительной болезни на 83-м году жизни. Текст соболезнования размещен в понедельник на сайте "Гоголь-центра".

"Нам всем очень плохо, очень больно, - написал Серебренников. - Мы потеряли не просто великолепного артиста, многие годы с одинаковым успехом игравшего и в театре, и в кино, потрясающего педагога, воспитавшего множество ярчайших звезд российской сцены, блестящего организатора театрального дела, который построил и наполнил жизнью не один театр, а несколько - "Современник", "Табакерку", МХТ". "Мы потеряли защитника", - подчеркнул Серебренников.

По словам режиссера, "Олег Павлович всю жизнь истово, самозабвенно, безоглядно отстаивал театр и его интересы. Весь российский театр, театр как искусство, как способ жизни, как чудо". "Театр был местом приложения его сил, его энергии, его таланта, целью его артистического и гражданского служения", - подчеркнул Серебренников.

"Для меня лично и для многих актеров Гоголь-центра, окончивших Школу-студию МХАТ, он еще был настоящим учителем, гуру, отцом. Он всегда был тем, к кому можно обратиться за помощью, и он поможет, к кому можно прийти за советом, и этот совет будет по делу, он был тем, одно присутствие которого в нашей жизни давало силы, уверенность и вдохновение. Теперь его нет. И всем нам будет очень тяжело", - заключил свое письмо Кирилл Серебренников.