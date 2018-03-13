В Новосибирске состоится российская премьера фильма о Мстиславе Ростроповиче

НОВОСИБИРСК, 13 марта. /ТАСС/. Российская премьера документального фильма французского режиссера Бруно Монсенжона об известном музыканте Мстиславе Ростроповиче пройдет в Новосибирске во вторник в рамках Транссибирского арт-фестиваля под руководством Вадима Репина. Как сообщил ТАСС документалист Бруно Монсенжон, который лично представит фильм под названием "Мстислав Ростропович. Непокоренный смычок", российский прокат ленты для него имеет особое значение.

"У меня уже есть опыт показа этого фильма про Ростроповича. Премьеры были в Париже, в Милане и Нью-Йорке буквально несколько дней назад, но мне страшно интересно увидеть, как будет реагировать публика здесь. Я уверен, что это будет намного эмоциональнее, потому что Россия для Ростроповича - это сердце", - отметил режиссер.

Всего запланировано два показа ленты: первый пройдет в Новосибирске 13 марта, на следующий день увидеть фильм о судьбе музыканта можно будет в Тогучине, райцентре Новосибирской области. После сеансов зрители смогут пообщаться с автором фильма Бруно Монсенжоном, скрипачом и режиссером документальных фильмов про великих музыкантов XX века. Среди героев его работ - канадский пианист Гленн Гульд, французский композитор Надя Буланже и один из крупнейших пианистов прошлого века Святослав Рихтер.

Мстислав Ростропович - один из величайших музыкантов XX века, советский и российский виолончелист, пианист и дирижер. Покинув СССР, в 1977-1994 годах Ростропович возглавлял Национальный симфонический оркестр США в Вашингтоне, был обладателем более 130 высших наград и премий более чем 30 стран.

Пятый Транссибирский арт-фестиваль начался в Новосибирске 9 марта и продлится до 2 апреля. Организаторы ожидают, что концерты посетят более 25 тыс. человек как в самом городе, так и в отдаленных районах Новосибирской области. Часть мероприятий пройдет также в Красноярске, Москве, Санкт-Петербурге и Самаре. Далее - в июне и июле - фестиваль отправится на гастроли в США и Японию.