"Союзмультфильм" покажет отреставрированную "Снежную королеву" в кинотеатрах

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Анимационные ленты "Снежная королева", "Конек-горбунок", а также "Двенадцать месяцев" и "Сказка о царе Салтане" из золотой коллекции "Союзмультфильма" покажут в кинотеатрах. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе Министерства культуры РФ.

"Первыми зрители увидят обновленные "Снежную королеву" и "Конька-горбунка", - рассказали в пресс-службе. "Конек-горбунок" Ивана Иванова-Вано вышел в 1947 году и стал первым полнометражным рисованным фильмом, "Снежная королева" Льва Атаманова появилась в 1957 году.

Ранее директор киностудии Борис Машковцев сообщил о намерении "Союзмультфильма" реализовать программу по реставрации части золотой коллекции. Каждый год, согласно озвученным планам, студия намерена реставрировать по четыре-пять лент.

Крупнейшая в России студия мультипликационных фильмов "Союзмультфильм" была образована в 1936 году.