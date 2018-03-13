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"Союзмультфильм" покажет отреставрированную "Снежную королеву" в кинотеатрах

Культура
13 марта, 9:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, марта. /ТАСС

В пресс-службе Министерства культуры сообщили, что в кинотеатрах также покажут анимационные ленты "Конек-горбунок", "Сказка о царе Салтане" и "Двенадцать месяцев"

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Коробки с мультфильмами в хранилище киностудии "Союзмультфильм"

Коробки с мультфильмами в хранилище киностудии "Союзмультфильм"

© Дмитрий Серебряков/ТАСС

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Анимационные ленты "Снежная королева", "Конек-горбунок", а также "Двенадцать месяцев" и "Сказка о царе Салтане" из золотой коллекции "Союзмультфильма" покажут в кинотеатрах. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе Министерства культуры РФ.

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"Первыми зрители увидят обновленные "Снежную королеву" и "Конька-горбунка", - рассказали в пресс-службе. "Конек-горбунок" Ивана Иванова-Вано вышел в 1947 году и стал первым полнометражным рисованным фильмом, "Снежная королева" Льва Атаманова появилась в 1957 году.

Ранее директор киностудии Борис Машковцев сообщил о намерении "Союзмультфильма" реализовать программу по реставрации части золотой коллекции. Каждый год, согласно озвученным планам, студия намерена реставрировать по четыре-пять лент.

Крупнейшая в России студия мультипликационных фильмов "Союзмультфильм" была образована в 1936 году.

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