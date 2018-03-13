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Guardian: бронзовую статую человека-зомби установят перед входом в лондонский Музей науки

Культура
13 марта, 12:22 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 13, марта. /ТАСС

Событие приурочено к открытию новой галереи, в которой будут представлены более 2,5 тыс. медицинских артефактов

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ЛОНДОН, 13 марта. /ТАСС/. Бронзовую 3,5-метровую статую канадской модели Рика Дженеста, более известного как человек-зомби, планируют установить у входа в лондонский Музей науки. Об этом сообщает британская газета The Guardian.

32-летний канадец прославился в определенных кругах тем, что покрыл почти каждый сантиметр своего тела татуировками. Причем многие из этих тату изображают анатомию и различные внутренние органы самого Дженеста. Ему удалось таким образом создать своего рода образ живого скелета, который пользуется особой популярностью у неформальной молодежи всего мира.

Как отмечает глава музея Иан Блэтчфорд, статуя человека-зомби будет установлена в связи с открытием новой галереи, в которой будут представлены более 2,5 тыс. медицинских артефактов, возраст которых в некоторых случаях достигает 500 лет. По словам Блэтчфорда, "это будет величайший музей истории медицины на планете", а образ канадской модели отлично туда впишется. Открытие новой галереи планируется на осень 2019 года.

Создаст статую, по данным издания, известный британский художник и скульптор Марк Куинн. Скульптор считает что, канадская модель олицетворяет собой "смесь уличной культуры, науки и искусства".

"Этот музей является смесью знаний, искусства и чуда, - рассказал Куинн газете. - Я надеюсь на то, что моя скульптура сможет обогатить эти три элемента".

Марк Куинн приобрел известность благодаря своим смелым и экстравагантным творениям. Так, в 2000 году специально для итальянского дизайнера модной одежды Миуччи Прада он создал уникальный замороженный сад в миланском "Fondazione Prada", в 2005 году на пьедестале Трафальгарской площади он установил памятник беременной художнице-инвалиду Элисон Лэппер, в 2012 году копия этой статуи была установлена в центре стадиона на открытии Параолимпийских Игр в Лондоне. Выставки художника проходили в крупнейших музеях и галереях Великобритании, в ирландском Музее современного искусства, в Монреале, Базеле и Монако.

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