В московских кинотеатрах пройдут бесплатные кинопоказы ко Дню работника культуры

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Сеть кинотеатров "Москино" организует бесплатные кинопоказы фильмов о режиссерах, певцах, музыкантах и других представителях творческих профессий ко Дню работника культуры, который отмечается 25 марта. Об этом во вторник сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Всего мы планируем провести девять кинопоказов. С экранов наших кинотеатров свои хиты исполнят Людмила Гурченко и Алла Пугачева в фильмах "Аплодисменты, аплодисменты…" и "Женщина, которая поет", Александр Панкратов-Черный споет про чемоданчик в картине "Мы из джаза", Алексей Баталов будет ходить по канату в сказке "Три толстяка", а Леонид Филатов - всеми силами бороться за постановку спектакля в киноленте "Успех", - приводится на портале информация пресс-службы "Москино".

Всего в программе участвуют девять кинотеатров: "Молодежный", "Сатурн", "Вымпел", "Салют", "Юность", "Полет", "Искра", "Тула" и "Березка". Кинопоказы будут проходить с 10 до 16 часов. Вход на все сеансы свободный по предварительной записи на сайте "Москино".

День работника культуры - профессиональный праздник работников культуры в РФ. Отмечается ежегодно 25 марта, не является выходным днем. Был установлен указом президента России Владимира Путина от 27 августа 2007 г. по предложению министра культуры и массовых коммуникаций Александра Соколова.