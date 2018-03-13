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Врио директора МХТ имени Чехова будет назначен Юрий Кравец

Культура
13 марта, 11:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, марта. /ТАСС

Замминистра культуры Александр Журавский отметил, что обсуждать, кто возглавит творческую работу труппы, пока преждевременно

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Юрий Кравец

Юрий Кравец

© Павел Смертин/ТАСС

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Первый заместитель художественного руководителя-директора Московского художественного театра имени Чехова (МХТ имени Чехова) Юрий Кравец станет временно исполняющим обязанности директора театра. Об этом сообщил ТАСС во вторник статс-секретарь - заместитель министра культуры РФ Александр Журавский.

Художественный руководитель - директор МХТ имени Чехова, народный артист СССР Олег Табаков умер 12 марта на 83-м году жизни.

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"Временно исполняющим обязанности [директора театра] будет назначен заместитель Олега Павловича - Юрий Кравец", - сказал Журавский.

По его словам, обсуждать, кто возглавит творческую работу труппы, пока преждевременно. "Сейчас самое главное - достойно проводить Олега Павловича, отдать дань уважения, дань памяти великому артисту, одному из основателей "Современника", человеку, с чьим именем были связаны последние десятилетия МХТ", - подчеркнул замминистра культуры.

Прощание с Олегом Табаковым состоится 15 марта в МХТ имени Чехова, в тот же день артист будет похоронен на Новодевичьем кладбище.

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