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Пять домов культуры откроются в Северной Осетии в этом году

Культура
13 марта, 12:57 UTC+3 ВЛАДИКАВКАЗ ВЛАДИКАВКАЗ 13, марта. /ТАСС

По словам главы Северной Осетии, в рамках Московского Пасхального фестиваля в республике выступит симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева

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ВЛАДИКАВКАЗ, 13 марта. /ТАСС/. Пять новых домов культуры откроются в Северной Осетии в текущем году, сообщил во вторник глава республики Вячеслав Битаров в докладе-послании парламенту региона.

"Наша следующая задача - обеспечить равными условиями всех талантливых ребят, даже в самых отдаленных районах республики. И на сегодняшний день мы уже открыли четыре новых дома культуры, капитально отремонтированы восемь, в том числе два из них - по программе "Единой России". И в этом году мы откроем 5 аналогичных объектов", - сказал Битаров.

Он также рассказал о том, что в этом году в республике в третий раз пройдет Московский Пасхальный фестиваль, на котором выступит симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева.

Кроме того, в 2018 году в республику прибудет делегация из Красноярского края. В июле в крае с большим размахом прошли Дни республики Северная Осетия-Алания. "В этом году мы будем принимать красноярцев здесь с ответным визитом, и нам есть что показать", - сказал Битаров.

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