Часть средств от сбора фильма "Довлатов" направят на поддержку литературной премии

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Часть средств, вырученных от сборов фильма "Довлатов" режиссера Александра Германа - младшего, создатели картины направят на поддержку литературной премии "Лицей" им. А. С. Пушкина для молодых писателей. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Первого канала.

"Довлатов" успешно завершил прокат в кинотеатрах страны. Часть средств от сборов картины "Довлатов" создатели фильма кинокомпания "САГа" и Metrafilms совместно с Первым каналом направят на поддержку литературной премии "Лицей" им. А. С. Пушкина для молодых писателей", - сообщает пресс-служба. Прокат фильма планировался с 1 по 4 марта, но по желанию зрителей был продлен до 11 числа.

Продюсеры отмечают важность поддержки начинающих авторов. "У молодых писателей 70-х и сегодняшнего времени несколько разные проблемы, но современные начинающие авторы точно так же нуждаются в поддержке и помощи", - подчеркнул продюсер фильма Андрей Савельев.

"Довлатов" - фильм в жанре биографической мелодрамы, рассказывает о четырех днях в Ленинграде из жизни писателя. В роли Довлатова снялся сербский актер Милан Марич, среди других исполнителей - Елена Лядова, Данила Козловский, Антон Шагин, Артур Бесчастный, Светлана Ходченкова. Ранее фильм был удостоен премии "Серебряный медведь" за выдающиеся достижения в области киноискусства, а также приза независимого жюри газеты Berliner Morgenpost на Берлинском кинофестивале 2018.

"Лицей" - ежегодная премия им. А. С. Пушкина для молодых прозаиков и поэтов, учреждена в 2017 году. Цель премии - поддержка начинающих, молодых и талантливых российских прозаиков и поэтов, призовой фонд - 4,8 млн рублей. Лауреатов второго сезона объявят 6 июня 2018 года на сцене Книжного фестиваля на Красной площади. Соискателями премии могут стать авторы в возрасте от 15 до 35 лет, сейчас это единственная в России награда для молодых писателей.