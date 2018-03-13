В Польше снимают сериал об альтернативной версии истории с сохранившимся СССР

ВАРШАВА, 13 марта. /ТАСС/. Новый телесериал в стиле политического детектива под названием "1983" снимают в Польше. Съемки уже проводятся в Варшаве, Вроцлаве и Люблине. Сюжет знакомит зрителя с альтернативной версией истории, согласно которой организованный в Польше в 1983 году крупный террористический акт прекращает процесс демократизации и сохраняет в стране социалистический строй.

Действие происходит в начале XXI века в мире, где существует Советский Союз. По сюжету главные герои узнают о существовании заговора, который может повлиять на развитие Польши и всей человеческой цивилизации.

Руководит съемками режиссерская команда, состоящая исключительно из женщин. В нее входят Агнешка Холланд и ее дочь Кася Адамик, Ольга Хайдас и Агнешка Смочиньская. Сериал будет состоять из восьми частей и должен выйти на экраны уже в этом году.

Съемки спонсирует американская компания Netflix. "В Польше работают замечательные актеры, режиссеры, операторы, сценографы, костюмеры, композиторы, а также очень профессиональные съемочные группы, - сказала Агнешка Холланд. - Я уверена, что мы обогатим нашим необычайно интересным фильмом коллекцию сериалов компании Netflix.

Как отмечают польские кинокритики, "1983" стал первым в истории компании сериалом на польском языке. "Наша лента состоит из нескольких слагаемых, в ней можно найти приключенческую и криминальную линии, а также элементы шпионского триллера, - сообщил продюсер ленты Франк Маршалл газете Wyborcza. - Потрясающие главные герои играют так, что зритель не сможет оторвать глаз от экрана".

Агнешка Холланд является одним из самых известных в современной Польше режиссеров и сценаристов. Свою карьеру в мире кино она начинала в 70-е годы прошлого века, работая ассистентом у польских мастеров Анджея Вайды и Кшиштофа Занусси. В списке ее режиссерских работ - свыше 20 художественных фильмов, среди которых "Выстрел в сердце" (2001), "Переписывая Бетховена" (2006), "В темноте" (2011).