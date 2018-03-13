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Минкультуры оценит эффективность работы Росгосцирка

Культура
13 марта, 16:41 UTC+3 КИРОВ КИРОВ 13, марта. /ТАСС

Глава ведомства Владимир Мединский отметил, что многие цирки растрачивают субсидии, но не приносят дохода

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КИРОВ, 13 марта. /ТАСС/. Министерство культуры РФ может провести проверку компании Росгосцирк, если после реконструкции следующих десяти цирков компания не станет доходной, сообщил во вторник министр культуры РФ Владимир Мединский.

"Около десяти цирков до конца года будут реконструированы, дальше они должны приносить доход, - сказал он. - Если этого не будет - будем проверять Росгосцирк. За нами не заржавеет".

Мединский отметил, что цирк - это не только социальная деятельность, "он может находиться на самоокупаемости".

"Сейчас половина субсидий идет на реконструкцию, цирки проедают субсидии. Некоторых директоров пришлось поменять", - добавил он.

Как сообщалось ранее, министр культуры РФ Владимир Мединский во вторник в Кирове принял участие в открытии Детского космического центра (ДКЦ), аналогов которому нет в России.

Росгосцирк объединяет более 40 стационарных цирков по всей России. Компания ведет свою историю с 1919 года, когда В. И. Лениным был подписан Декрет Совета народных комиссаров "Об объединении театрального дела", согласно которому цирки России стали государственными.

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