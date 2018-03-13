Источник: Табакова похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с Броневым и Зельдиным

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Народного артиста СССР Олега Табакова, который скончался в Москве на 83-м году жизни после продолжительной болезни, похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с могилами народных артистов СССР Леонида Броневого и Владимира Зельдина, а также советского и российского художника-живописца Ильи Глазунова.

Об этом во вторник сообщил ТАСС источник в столичной мэрии.

Художественный руководитель - директор МХТ имени Чехова, народный артист СССР Олег Табаков умер 12 марта.

Прощание с Олегом Табаковым состоится 15 марта в МХТ имени Чехова, в тот же день артист будет похоронен.

"Табакова похоронят на Новодевичьем кладбище на Центральной аллее рядом с могилами Леонида Броневого, Владимира Зельдина и Ильи Глазунова", - сказал собеседник агентства.