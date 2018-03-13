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Источник: Табакова похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с Броневым и Зельдиным

Культура
13 марта, 16:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, марта. /ТАСС

Актер скончался на 83-м году жизни после продолжительной болезни

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МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Народного артиста СССР Олега Табакова, который скончался в Москве на 83-м году жизни после продолжительной болезни, похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с могилами народных артистов СССР Леонида Броневого и Владимира Зельдина, а также советского и российского художника-живописца Ильи Глазунова.

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Об этом во вторник сообщил ТАСС источник в столичной мэрии.

Художественный руководитель - директор МХТ имени Чехова, народный артист СССР Олег Табаков умер 12 марта.

Прощание с Олегом Табаковым состоится 15 марта в МХТ имени Чехова, в тот же день артист будет похоронен.

"Табакова похоронят на Новодевичьем кладбище на Центральной аллее рядом с могилами Леонида Броневого, Владимира Зельдина и Ильи Глазунова", - сказал собеседник агентства.

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Умер Олег Табаков
Персоны
Табаков, Олег Павлович Глазунов, Илья Сергеевич Броневой, Леонид Сергеевич Зельдин, Владимир Михайлович
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