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Еврейский музей в Москве представил 45 реальных историй женщин, победивших рак

Культура
13 марта, 17:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, марта. /ТАСС

Выставка "Посмотри в мои глаза. Моя история борьбы с раком" будет работать до 14 апреля

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МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Выставка "Посмотри в мои глаза. Моя история борьбы с раком", позволяющая по-новому взглянуть на жизнь с онкологическим заболеванием, открылась во вторник в Еврейском музее и центре толерантности в Москве.

Свои фотоистории здесь представили 45 женщин, которые, узнав о своем диагнозе, сумели не отчаяться, а найти силы продолжать активную жизнь и достигать успеха в разных областях. Героини проекта сами приняли участие в открытии выставки.

"Сорок пять женщин - сорок пять историй. Многие из них победили болезнь, некоторые до сих пор продолжают борьбу с онкологическим заболеванием. Жизнь каждой изменилась после диагноза, внесла свои коррективы, но несмотря ни на что, женщина остается женщиной", - отметила представитель пресс-службы Еврейского музея Ольга Грачева.

Она рассказала, что проект носит благотворительный характер. "Команда профессиональных визажистов, стилистов, фотографов, психологов, операторов, волонтеров работала с героинями для того, чтобы они смогли поверить в себя", - сказала Грачева.

"Истории участниц проекта призваны мотивировать людей заботиться о своем здоровье, вовремя проходить обследования и, несмотря на диагноз, радоваться жизни", - заключила она.

Автором проекта выступил президент "Фонда социального кино" Михаил Комлев. Выставка будет работать до 14 апреля, вход на нее свободный.

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