Театр кукол из Африки представит на фестивале в Тамбове спектакль с чревовещанием

ТАСС, 13 марта. Организаторы международного фестиваля кукольных театров "Преданья старины глубокой" представят зрителям 23 спектакля 14 театров из России и зарубежья, в том числе в исполнении авторского театра из Республики Замбии, который привезет постановку с чревовещанием. Об этом во вторник сообщил ТАСС директор областного учреждения культуры "Тамбовтеатр" Петр Куликов.

"На нашем фестивале выступят театры из Белоруссии, Эстонии, Казахстана, но будет и из Африки - авторский театр Ивоны Тамаки из Республики Замбия. Ивона - уникальный человек, она обладает даром чревовещания. Ее кукольный спектакль "Ананси" построен на этом приеме: с помощью чревовещания она на сцене одновременно играет за трех героев", - сказал Куликов.

Как добавил Куликов, актриса Ивона Тамаки владеет русским языком, и дети ее хорошо понимают. "Мы принимаем на фестивале 14 театров из России и зарубежья, за три дня с 21 по 24 марта будут показаны 23 спектакля на стационарных площадках в Тамбове и еще три постановки - на выезде, в городах Котовске и Мичуринске. А в 2020 году на фестиваль приедут театры из Египта и Южной Кореи, уже есть договоренность", - рассказал директор.

Куликов объяснил, что фестиваль "Преданья старины глубокой" тематический, он собирает только такие спектакли, в основу которых положены местные легенды, предания и сказания. "Все спектакли будут показаны два раза - для зрителей и для жюри, на сценах театра кукол и театра драмы. Всем участникам фестиваля вручат дипломы лауреатов и сувенир - мягкую игрушку в виде птицы Сирин. Планируем, что фестиваль на двух площадках посетят порядка 3 тыс. зрителей", - отметил он.

Международный фестиваль театров кукол "Преданья старины глубокой" впервые прошел в 2014 году и был приурочен к 80-летию Тамбовского театра кукол. С тех пор фестиваль проводится один раз в два года. На двух фестивалях выступили 18 профессиональных кукольных театров, они показали 43 спектакля, их посетили более 6,5 тыс. зрителей.