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Показ фильма "Мстислав Ростропович. Непокоренный смычок" прошел в Новосибирске

Культура
13 марта, 18:54 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 13, марта. /ТАСС

Работа над созданием фильма заняла более 30 лет, утверждает автор киноленты

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НОВОСИБИРСК, 13 марта. /ТАСС/. Французский режиссер Бруно Монсенжон в рамках Транссибирского арт-фестиваля представил в Новосибирске во вторник российскую премьеру своего документального фильма "Мстислав Ростропович. Непокоренный смычок". Как рассказал ТАСС автор ленты, скрипач и режиссер документальных фильмов про музыкантов XX века, работа над созданием фильма заняла более 30 лет.

"Это огромная работа, которая длилась больше 30 лет. <...> Я с Ростроповичем работал лично, и в фильме есть довольно много архивного видео, которое я снимал еще в 1986 году. До премьеры фильма эти кадры никто не видел", - сказал он.

В фильм вошли также воспоминания дочерей и друзей Ростроповича, которые рассказали о судьбе музыканта. Мировая премьера картины состоялась в конце 2017 года, она была показана в Париже, Милане и Нью-Йорке. Уже 14 марта фильм покажут в Тогучине, райцентре Новосибирской области, а 16 марта его увидят зрители Красноярска.

Мстислав Ростропович - советский и российский виолончелист, пианист и дирижер. Покинув СССР, в 1977-1994 годы возглавлял Национальный симфонический оркестр США в Вашингтоне, был обладателем свыше 130 высших наград и премий более чем 30 стран мира.

V Транссибирский арт-фестиваль начался в Новосибирске 9 марта и продлится до 2 апреля, в его рамках заявлены 19 концертов, а также творческие встречи и мастер-классы со звездами. Организаторы ожидают, что концерты посетят более 25 тыс. человек как в самом городе, так и в отдаленных районах Новосибирской области. Часть мероприятий пройдет в Красноярске, Москве, Санкт-Петербурге и Самаре. В июне - июле фестиваль отправится на гастроли в США и Японию.

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