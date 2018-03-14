Источник: Олега Табакова похоронят на Новодевичьем кладбище 15 марта

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Народного артиста СССР Олега Табакова, который скончался в понедельник в Москве на 83-м году жизни после продолжительной болезни, похоронят в четверг на Новодевичьем кладбище в 16:00 мск. Об этом ТАСС сообщил в среду источник в городской администрации.

"Процедура захоронения назначена на 15 марта, на 16:00 по московскому времени", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что прощание с артистом пройдет в МХТ имени Чехова.

Олег Табаков - актер театра и кино, режиссер, педагог, лауреат Государственных премий СССР и РФ, многочисленных театральных и кинопремий. Табаков возглавлял два театра - МХТ имени Чехова и Театр под руководством Олега Табакова. Также он возглавлял Московскую театральную школу Олега Табакова для одаренных детей.