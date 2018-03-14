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Рената Литвинова призналась, что Табаков подарил ей несколько главных уроков в жизни

Культура
14 марта, 16:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, марта. /ТАСС

По словам актрисы и режиссера, именно Олег Табаков поверил в ее талант и "вопреки "общественному мнению" подарил возможность играть на сцене МХТ Чехова" роль Фаины Раневской

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МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Режиссер, сценарист и актриса Рената Литвинова рассказала в среду ТАСС, что Олег Табаков подарил ей несколько главных уроков в жизни, он был покровителем талантливых людей и борцом за что-то высшее.

"Табаков Олег Павлович - из великих учителей, который ценил и любил талантливых людей, - отметила актриса. - Это была одна из его любимых добродетелей - талант, за него он прощал и помогал".

Наивысшее служение

Рената Литвинова считает, что "искусство для него и было наивысшее служение, и бесчисленное число раз он возвышался над любой схваткой и превыше всего для него было именно служение театру и работе даже в ущерб своей личной жизни".

"И именно Олег Павлович мне подарил несколько главных уроков в жизни, - призналась Литвинова. - Я никогда не забуду все то добро, которое он множил вокруг себя и в мой адрес лично. Если мне трудно или плохо, я всегда вспоминаю его - покровителя талантливых людей, борца за что-то высшее".

Никогда не прятался от трудностей

Рената Литвинова играет в МХТ имени Чехова, которым руководил Олег Табаков, а также ставит в этом театре собственные спектакли. "Именно он поверил когда-то в меня и вопреки "общественному мнению" подарил возможность играть на сцене МХТ Чехова главную роль всех актрис - роль Раневской", - рассказала Рената Литвинова.

Она добавила, что Олег Павлович был дерзким и молодым внутри. "И он всегда брал трубку, если тебе было плохо, он никогда не прятался от трудностей и чужих бед, - заметила актриса. - Где вообще теперь таких, как он, найти? Таких нет".

Народный артист СССР Олег Табаков скончался в понедельник. Ему было 82 года. Прощание с актером пройдет в МХТ имени Чехова 15 марта, в этот же день состоятся похороны на Новодевичьем кладбище.

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Табаков, Олег Павлович Литвинова, Рената Муратовна
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