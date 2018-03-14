Ночь театров в Москве пройдет 24 марта

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Акция "Ночь театров-2018", организованная департаментом культуры Москвы, пройдет в столице 24 марта. Об этом в среду на пресс-конференции в ТАСС, посвященной Московскому культурному форуму-2018, сообщил руководитель департамента культуры Александр Кибовский.

"Ночь театров" пройдет в рамках нашего Культурного форума", - сказал он, уточнив, что акция состоится 24 марта. В 2018 году заявлена тема "Театральные семьи. Театральные легенды". Коллективы покажут репертуарные спектакли, проведут мастер-классы, творческие вечера. В фестивале примут участие Московский театр под управлением Олега Табакова, "Геликон-опера", "Мастерская П. Н. Фоменко" и другие - всего около 60 учреждений.

Москвичи и гости столицы могут бесплатно посетить любое мероприятие в рамках акции "Ночь театров". Запись откроется 20 марта, в 12:00.

"Московский культурный форум-2018" пройдет в Центральном выставочном зале "Манеж" с 23 по 25 марта. В мероприятии примут участие более 500 учреждений культуры, пройдет более 800 мероприятий, 500 мастер-классов и более 40 творческих встреч. Вход на форум - свободный.