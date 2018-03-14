В Ингушетии открыли дом культуры на 200 мест

ЯНДАРЕ /Ингушетия/, 14 марта. /ТАСС/. Дом культуры, построенный в рамках федеральной целевой программы "Культура России (2012-2018 годы)", открыли в среду в сельском поселении Яндаре в Ингушетии, сообщает корреспондент ТАСС.

"К сожалению, с момента образования села дома культуры здесь не было... В своем послании 1 марта президент РФ сказал, что развитие села - это сегодня один из ключевых приоритетов. Это не только развитие сельского хозяйства, агропромышленного комплекса, но и создание достойных комфортных условий для людей, которые живут на селе", - сказал на церемонии открытия министр РФ по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов.

Он отметил, что в Ингушетии почти 60% жителей республики живут в селах. "Очень важно, чтобы для вас были созданы условия, которые позволяют детям получать качественное образование, молодежи - заниматься спортом, знать и изучать свою историю, развиваться культурно и духовно, старикам - передавать свои знания и традиции молодому поколению. Это создает, с одной стороны, самоидентичность, целостность, с другой стороны, - то многообразие нашей великой России, которым мы гордимся и которое стараемся сохранить", - добавил Кузнецов, обращаясь к жителям села.

Дом культуры в Яндаре является типовым строением на 200 мест с большими сценическими площадками и мастерскими. В новом здании создадут все условия для проведения культурно-массовых мероприятий, кружковых занятий, направленных на расширение кругозора и эстетическое воспитание детей школьного возраста, обучения народным ремеслам.

"В рамках [федеральной целевой] программы мы должны построить восемь домов культуры [в республике], уже построили пять... В этом году и следующем заложены средства, чтобы построить в населенных пунктах восемь домов культуры", - сказал на церемонии открытия глава региона Юнус-Бек Евкуров.

Ранее сообщалось, что, по данным республиканского минкультуры, уровень обеспеченности населения объектами культурно-досугового типа в Ингушетии в настоящее время составляет 26% - это один из самых низких показателей в России. В 2018 году Минкультуры РФ выделило субсидию в 174 млн рублей Ингушетии на строительство домов культуры. Ранее в интервью ТАСС Евкуров сообщал, что руководство региона до конца 2021 года планирует во всех сельских поселениях республики построить дома культуры.