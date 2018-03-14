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Хаяо Миядзаки завершил работу над первой за пять лет анимационной картиной

Культура
14 марта, 17:42 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 14, марта. /ТАСС

Сюжет короткометражки рассказывает о впечатлениях только что появившейся на свет гусеницы Боро

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Хаяо Миядзаки

Хаяо Миядзаки

© EPA/FRANCK ROBICHON

ТОКИО, 14 марта. /ТАСС/. Японский мультипликатор Хаяо Миядзаки завершил работу над первой с 2013 года анимационной картиной-короткометражкой, получившей название "Гусеница Боро". Как сообщается в среду на сайте студии Ghibli, мультфильм будет показан в кинозале одноименного музея с 21 марта по 31 августа.

"Когда я учился в начальной школе, я узнал про фотосинтез и заинтересовался, как можно понаблюдать за этим процессом. Я задался вопросом, может ли гусеница увидеть пузырьки воздуха, или, если она грызет листья, будет ли это также вкусно как желе? Или, к примеру, выглядят ли для нее пчелы-охотники как беспилотные летательные аппараты на поле сражения? И таким образом у нас получился этот фильм", - отметил в своем комментарии по случаю скорого выхода картины Миядзаки.

Продолжительность короткометражки составляет чуть больше 14 минут. Она рассказывает о гусенице Боро, только что появившейся на свет в городе и ее впечатлениях об окружающем мире. Мультфильм создан исключительно при помощи компьютерной графики.

В 2013 году Миядзаки объявил о завершении карьеры, отметив, что его эпоха закончилась и он хотел бы передать эстафету мультипликации новому поколению. Однако летом 2015 года стало известно, что мультипликатор работает над новой короткометражкой, а в прошлом году студия Ghibli подтвердила, что он создает и полнометражный анимационный фильм. Называться он будет "Как поживете?" (яп. Kimitachitachi wa do ikiru ka).

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