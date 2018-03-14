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Минкультуры РФ предостерегло власти Великобритании от втягивания культуры в политику

Культура
14 марта, 19:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, марта. /ТАСС

От этого в первую очередь пострадают британские зрители и спортсмены, отметили в ведомстве

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МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Попытки британских властей втянуть в контекст политических разногласий с Россией культуру и спорт вызывают только сожаление.

Такое мнение выразил в среду ТАСС статс-секретарь - заместитель министра культуры РФ Александр Журавский, отвечая на вопрос, есть ли риски для российско-британского культурного сотрудничества после скандала с высылкой российских дипломатов.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о высылке 23 российских дипломатов в связи с делом об отравлении в английском городе Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, в причастности к которому британские власти обвиняют Россию.

"Президент [РФ Владимир Путин] неоднократно заявлял, что культура должна быть вне политики. К сожалению, британские власти пытаются все ввести в контекст каких-то политических демаршей: и спорт, и культуру. Этого не хотелось бы. Тем более что от подобной позиции британских властей совершенно точно не выиграют ни британские зрители, ни британские спортсмены", - сказал Журавский.

Он подчеркнул, что официальная позиция по вопросам культурного сотрудничества с Великобританией будет формироваться только руководством страны.

В пресс-службе Минкультуры ТАСС предоставили предварительный гастрольный график федеральных творческих коллективов в Великобритании на 2018 год. В документе указаны Государственный академический Мариинский театр, Российский государственный академический Большой драматический театр имени Г. А. Товстоногова, Большой симфонический оркестр имени Е. Ф. Светланова. "Информацией о каких-либо изменениях в их планах мы на данный момент не обладаем", - сказали в пресс-службе.

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