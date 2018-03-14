Режиссер Игорь Масленников назвал Леонида Квинихидзе ярким мастером музыкальной комедии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 марта. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Народный артист России режиссер Игорь Масленников назвал своего коллегу Леонида Квинихидзе мастером яркой индивидуальности в жанре музыкальной комедии. Об этом он сказал ТАСС, выражая соболезнование по поводу кончины кинорежиссера, много лет проработавшего на "Ленфильме".

"Мы потеряли человека, который внес в историю нашего отечественного кино свою персональную, абсолютно индивидуальную страницу. Человек по характеру очень легкий, музыкальный, живой, ироничный - Леня (Квинихидзе) обладал всеми теми качествами, которые необходимы режиссеру, который занимается легким жанром, музыкальными комедиями - и он очень много сделал", - сказал Масленников.

Одной из лучших работ Квинихидзе он считает фильм "Мэрри Поппинс, до свидания!" по сценарию Владимира Валуцкого. "Это замечательная работа, в которой Квинихидзе достиг очень больших высот. И в этом смысле можно считать, что Леня был один из немногих, кто утвердил себя именно в жанре музыкальной комедии. Он этим занимался всерьез и увлеченно", - сказал Игорь Масленников.

По его словам, "в истории "Ленфильма" Квинихидзе останется как мастер именно такого направления. Кроме него, никого и не назвать".

"Мы работали с ним на "Ленфильме" в одни годы. Кроме того, что он делал картины в Первом творческом объединении, потом он работал и в Объединении телевизионных фильмов, которое я некоторое время возглавлял. И вот там он делал замечательные работы и был первооткрывателем для нас, потому что ранее студия этот жанр практически никогда не эксплуатировала", - заключил Игорь Масленников, назвавший уход Квинихидзе горькой потерей.

Заслуженный деятель искусств России Леонид Квинихидзе скончался накануне на 81-м году жизни. Наибольшую известность режиссеру принесли игровые фильмы "Соломенная шляпка", "Небесные ласточки", "Мэри Поппинс, до свидания!", "Артистка из Грибова", "Крах инженера Гарина", "Первый посетитель", "Моабитская тетрадь", "Миссия в Кабуле". Он работал также как театральный режиссер в разных городах страны.

О дате и месте похорон будет объявлено дополнительно.