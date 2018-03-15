Национальную премию имени Распутина вручат в Иркутске

ИРКУТСК, 15 марта. /ТАСС/. Первая церемония вручения национальной литературной премии имени Валентина Распутина состоится в четверг на родине писателя в Иркутской области, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона.

"15 марта, в день рождения великого сибирского писателя Валентина Распутина, в Иркутском драмтеатре состоится вручение Национальной литературной премии. Предварять церемонию будет панихида у могилы Валентина Григорьевича в Знаменском монастыре", - сказали в пресс-службе.

В этот же день в Иркутске будет открыто региональное подразделение Российского книжного союза.

Премия была учреждена Российским книжным союзом и правительством Иркутской области в память о русском писателе, публицисте, общественном деятеле Распутине "с целью поиска и поощрения талантливых авторов, способных создавать литературно-художественные произведения высокого качества в традициях российской классической прозы и внести существенный вклад в сохранение и развитие российской и мировой художественной литературы, продолжая традиции творчества Распутина".

Стать лауреатом премии может любой автор, пишущий прозаические произведения на русском языке объемом от пяти авторских печатных листов, независимо от возраста и места жительства.

Валентин Распутин родился в 1937 году в поселке Усть-Уда на Ангаре, в 300 километрах от Иркутска, в крестьянской семье. Публиковать прозу начал в 1965 году, в 1967 году вступил в Союз писателей СССР. Самые известные произведения - повести "Живи и помни", "Прощание с Матерой", "Пожар". Скончался писатель в московской клинике 14 марта 2015 года, за день до своего 78-летия. Похоронен Распутин на территории Знаменского монастыря в Иркутске.