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Андреевский оркестр отметит 130-летие серией вечеров и фестивалем балалайки

Культура
15 марта, 0:27 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ /Корр. ТАСС, Олег Сердобольский

На концерте исполнят сочинения Мусоргского, Лядова, Шостаковича, Равеля, Гаврилина и Хачатуряна

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 марта. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Государственный академический русский оркестр имени Василия Андреева откроет в четверг серию концертов, посвященных 130-летию со дня основания этого первого отечественного оркестра русских народных инструментов. Праздничный вечер пройдет в Большом зале Филармонии имени Дмитрия Шостаковича.

За дирижерский пульт встанет художественный руководитель коллектива народный артист России Дмитрий Хохлов. В программе - произведения оркестра, сочинения, ставшие его визитной карточкой. Помимо этого, прозвучит музыка основателя оркестра - Василия Андреева и его ближайших сподвижников Николая Фомина и Сергея Крюковского. Также оркестр исполнит сочинения Мусоргского, Лядова, Шостаковича, Равеля, Гаврилина, Хачатуряна.

"Мы бережно сохраняем музыкальное наследие, связанное с именем Василия Васильевича Андреева, и обогащаем репертуар новыми произведениями, показывая диапазон наших исполнительских возможностей", - сказал маэстро в беседе с ТАСС. Самым главным в деятельности последних десятилетий он считает то, что в бурные и непростые времена, когда музыканты в поисках заработка уходили в грузчики и автослесари, удалось сохранить оркестр. А ныне коллектив получил президентский грант, который "дал почувствовать музыкантам некоторую материальную защищенность и работать с большей отдачей". В оркестр пришло много молодежи, которая восприняла его традиции.

Международные связи

В свое время у коллектива был свой фирменный фестиваль "Андреевский оркестр и его друзья". В год 130-летия коллектива комитет по внешним связям Санкт-Петербурга впервые проводит фестиваль "Петербургская международная неделя балалайки". В город, ставший колыбелью современного профессионального исполнительства на этом инструменте, съедутся музыканты из разных регионов России и зарубежья.

"У нас развиваются активные связи с Китаем. Мы уже были там на гастролях, и в этом году вновь собираемся туда с концертами. В перекрестный год культуры Россия - Япония намечаем тур в эту страну, где живет немало поклонников нашей балалайки", - рассказал Хохлов.

"Оркестр находится в очень хорошей профессиональной форме, и иностранцы, которые приезжают сюда, восхищаются и спрашивают: а почему же вы к нам не приезжаете? Да потому, что это связано с очень-очень многими проблемами, и политическими в том числе", - пояснил дирижер, добавив, что русские народные инструменты тоже в какой-то степени оказались сейчас "под санкциями Запада".

"Русское чудо!"

Впереди у андреевцев выступления на разных концертных площадках города. А в день рождения коллектива - 20 марта - музыкантам предоставят почетное право совершить в полдень торжественный пушечный выстрел с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости. Праздником "Русское чудо!" в Государственном музее истории Санкт-Петербурга откроется "Петербургская международная неделя балалайки".

"Русское чудо!" - так 130 лет назад иностранная пресса называла оркестр Андреева после его первых зарубежных гастролей. Впервые в истории мировой музыкальной культуры Василием Андреевым были усовершенствованы национальные инструменты и объединены в коллектив, способный по богатству красок и техническому совершенству соперничать с симфоническим оркестром. Основу оркестра составляют традиционные струнные музыкальные инструменты русского народа - балалайка, домра, гусли.

Высочайшим исполнительским мастерством музыкантов оркестра восхищались Чайковский, Римский-Корсаков, Лев Толстой, Шаляпин, Сен-Санс, Никиш, Стоковский. В 1914 году коллективу был присвоен статус Императорского и он стал называться Императорский Великорусский оркестр, а его основателю было пожаловано звание Солиста его величества.

В день рождения оркестра - 20 марта - состоится торжественное возложение цветов к могиле Василия Андреева в Свято-Троицкой Александро-Невской лавре.

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