Лару Крофт бьют, а она расхищает: новый фильм "Tomb Raider"

21-летняя Лара Крофт (Алисия Викандер) — наследница богатой династии, но пока что живет бедненько: работает велокурьером, ходит в районную качалку, живет в разрисованной граффити квартире, снимаемой в складчину с друзьями. Ее папа долго управлял международной корпорацией, а потом уехал непонятно куда и пропал. Папиных денег ей не дадут, пока она официально не признает, что родитель мертв. Но Лара знает, что надо искать друг друга, что бы ни было, и ждать, несмотря ни на что. Она наконец берет себя в руки, находит тайный отцовский офис, понимает, куда же он уехал (это загадочный остров неподалеку от Японии), и бросается на поиски.

В русском прокатном названии фильма невесть как появилось Tomb Raider. Так именуется оригинальная серия игр, на которых когда-то давно было решено основать франшизу приключенческих фильмов. Переводится это как "расхитительница гробниц", но в 2001 году, когда вышла первая экранизация, все запомнили только имя главной героини.

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Молодая Анджелина Джоли во всем обтягивающем и с двумя пистолетами скакала по пыльным камням в каких-то подземельях, сражалась с плохой компьютерной графикой, общалась с персонажем Дэниэла Крейга (он тогда еще не застрял в бондиане), а в конце почему-то ездила на собачьей упряжке по сибирским ледяным пещерам. Сейчас существование этого фильма объяснить даже сложнее, чем просто посмотреть его до конца. Да, вот так быстро стареют блокбастеры всего лишь 17-летней давности.

Но вряд ли новый Tomb Raider ожидает лучшая участь — он тоже, скорее всего, не останется в веках. От предыдущих частей его почти ничего не отличает. Сюжет тот же: папа пропал, потом выясняется, что он был тайным археологом и исследовал всякое сверхъестественное, а потом Ларе надо поскорее скакать на его поиски.

Примерно такими же немудреными были и игры. Причем ранние Tomb Raider были понятными и предсказуемыми экшнами от третьего лица, в которых более-менее менялась только графика. Больше всего корпели, конечно, над самой Ларой: сначала она выглядела как кургузый силуэт с неестественно большими треугольными грудями, но затем понемногу превратилась в фотореалистичную красотку. Но в последних двух играх — 2013 и 2015 годов выпуска — кое-что поменялось: в них Лара возмужала, а ее приключения стали больше похожи на вынужденное суровое и болезненное выживание в диких условиях, чем на легкомысленное сафари.

Собственно, новый фильм в большой степени основывается на этой концепции: сюжет остался неизменным, но зато из сексуализированной донельзя героиня стала чуть более собранной и теперь еще и пытается относительно реалистично выживать и параллельно бьется о различные поверхности. Да, Лару прямо мучают и истязают: сбрасывают на нее лавины камней, топят в море, швыряют в высокий и каменистый водопад

Впрочем, все это с поправкой на возрастной рейтинг 16+, и экранное насилие выглядит довольно ванильно.

Жаль, что при этом в киноверсии без геймпада в руках намного меньше ощущается напряжение: режиссеру Роару Утхаугу, дебютанту в крупнобюджетном кино, не удалось передать мрачный тон игры, которая в большей степени была не стандартным экшеном, а скорее таким кинематографичным симулятором выживания.

Единственными, кто хоть как-то обсуждал и ждал выхода этого фильма, были интернет-сексисты: разумеется, их интересовали исключительно формы молодой оскароносной актрисы Алисии Викандер в сравнении с формами Анджелины Джоли. Шведка Викандер ранее получила "Оскар" за "Девушку из Дании", является одной из самых перспективных молодых актрис в мире. И она действительно пытается как-то очеловечить безликую героиню из видеоигр, придать ей дерзкости — даже накачала убедительные кубики пресса. Но и ей, судя по отсутствующему выражению лица, это было не очень интересно.

О сюжете же и вовсе нечего даже сказать. Быстро выясняется, что Крофт-старший увлекался исследованием разных тайн прошлого и еще к тому же пытался спасти мир от зловещего ордена, которым руководит однозначно отрицательный мужик по имени Матиас Фогель (Уолтон Гоггинс, "Омерзительная восьмерка"). Волновала Роберта Крофта гробница некоей японской императрицы и богини Химико.

Она вопреки нелепому имени почему-то не богиня, благодетельствующая представителям химических наук, а богиня смерти, из-за нее люди гибли как мухи, и поэтому неблагодарные современники закопали ее в горе. И чем дальше, тем больше здесь осточертевших и бессмысленных штампов: таинственный вирус и мировой заговор прилагаются.

Особенно впечатляет верховная антагонистка Анна, которую играет Кристин Скотт Томас. Кем она конкретно приходится семье Крофтов, не объясняется нормально даже в пресс-релизе, не то что в фильме (она вообще кто? тетка? дальняя родственница? просто опекун?), но быстро становится ясно, что она и есть генеральная злодейка: больше некому, нет в фильме других героев. Впрочем, первопричины ее злодейскости так и потонут в тумане японских морей и в не менее туманных намеках на сиквел в финале.

Впрочем, все же есть один человек, который смог бы помочь "Ларе Крофт" приобрести собственное лицо, идеально мимикрирующий актер, который смог бы раствориться даже в этом непитательном бульоне. Человек-мем Николас Кейдж играл в довольно безликой, но популярной дилогии "Сокровища нации", своеобразной смеси "Лары Крофт", "Кода да Винчи" и "Ночи в музее", китчевой и легковесной, но парадоксальным образом забавной. Как будто все это такая постирония, и оскароносный актер на самом деле пародировал клише приключенческого жанра.

В общем, единственный выход для продюсеров этой серии — пригласить туда Кейджа, и тогда морально устаревшая киносерия приобретет наконец хоть какой-то смысл.

Егор Беликов