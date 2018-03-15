Новый роман писателя Евгения Водолазкина выйдет в конце 2018 года

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Новый роман писателя, лауреата премий "Большая книга" "Клио" Евгения Водолазкина выйдет до конца 2018 года. О времени выхода своего нового романа автор "Лавра" и "Авиатора" рассказал ТАСС в преддверии открытия Парижского книжного салона (16-19 марта), в работе которого он примет участие.

"Действие в романе развивается во многих городах, в том числе и в Киеве, который я знаю и люблю, - сообщил писатель. - Если я закончу роман летом, а я надеюсь, что так и получится, то книга может выйти до конца этого года".

Опционы на "Авиатор"

По поводу планов создания фильма по роману "Авиатор", написанному в 2016 году, Водолазкин рассказал, что время от времени подписывает опционные договоры на экранизацию. "До сих пор это ничем не заканчивалось - чаще всего ввиду отсутствия денег, - сообщил писатель. - По опционам я скоро войду в Книгу рекордов Гиннесса".

Автор романа рассказал, что за последние полгода к нему обращались три известных режиссера и три не менее известных продюсера. "Общение было дружески-эмоциональным, но, получив от меня согласие, заинтересованное лицо, как правило, исчезало, - сказал он. - Разумеется, планы людей могут меняться. Что меня несколько удивило (в академической среде так не принято) - это то, что из шести потерянных друзей попрощался со мной только один".

В этой связи Евгений Водолазкин заметил, что "не убежден в необходимости экранизации своих книг и инициативу в этом направлении никогда не проявлял".

Об участии в Парижском салоне

Говоря о своем участии в работе салона, где Россия выступает почетным гостем, Водолазкин заметил, что представит переводы своих книг и примет участие в ряде дискуссий.

"Предполагается выступление в одной из парижских библиотек, участие в круглых столах, посвященных современному состоянию русского языка и проблеме исторических романов, а также в презентации сборников "Москва. Место встречи" и "В Питере жить", - рассказал он. Кроме того, по словам писателя, он обсудит русско-французский перекрестный год культур с актрисой Фанни Ардан.

Особое место в программе писателя занимает участие в круглом столе, посвященном 100-летию Александра Солженицына, который будет проходить в Штаб-квартире ЮНЕСКО. По его словам, страна, являющаяся почетным гостем салона, концентрирует на себе внимание посетителей и специалистов. "Такая ситуация дает хорошие шансы познакомить зарубежных читателей с литературой своей страны. России точно есть что представить", - сказал он.

Интерес западных читателей к современной русской литературе Водолзакин определил как "умеренный, с поправкой на "персональные симпатии" той или иной страны. "По-настоящему же за границей интересуются нашей классикой, хотя и понимают, что по естественным причинам классики не могли касаться проблем современности, - заметил он. - Это заставляет иностранных читателей всматриваться в тексты нынешних авторов, и кое-что они для себя, кажется, находят".

В Париж вместе с Водолазкиным отправятся писатели Наринэ Абгарян, Гузель Яхина, критики и литературоведы Наталья Иванова, Лев Данилкин, Дмитрий Бак, запланированы встречи гостей Салона с художниками Михаилом Шемякиным, Эриком Булатовым, Григорием Брускиным и другими.