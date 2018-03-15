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Актриса Натали Портман сыграет в драме "Бледно-голубая точка"

Культура
15 марта, 17:37 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 15, марта. /ТАСС

Режиссером фильма будет Ной Хоули

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Натали Портман

Натали Портман

© EPA/CLAUDIO ONORATI

НЬЮ-ЙОРК, 15 марта. /ТАСС/. Голливудская актриса Натали Портман сыграет главную роль в драме "Бледно-голубая точка", которая повествует о женщине-астронавте.

Об этом сообщил журнал Variety.

По сюжету, главная героиня после возвращения на Землю из полета в космос сталкивается с тем, что ее восприятие действительности коренным образом изменилось, и она уже не может жить прежней жизнью. Сценарий картины основан на теории о том, что человек, проведший продолжительный период времени в космическом пространстве, утрачивает чувство реальности.

Партнером Портман на съемочной площадке станет актер Джон Хэмм, известный по фильмам "Мы были солдатами" (2002) и "Малыш на драйве" (2017). Ему предстоит сыграть коллегу главной героини, с которым у нее происходит конфликт.

Как ожидается, съемки драмы начнутся уже этой весной. Режиссером "Бледно-голубой точки" станет Ной Хоули, работавший ранее над популярными телевизионными сериалами "Фарго" (Fargo, 2014-2017) и "Легион" (Legion, 2017).

"Бледно-голубая точка" - это название фотографии, сделанной в 1990 году американским космическим зондом "Вояджер-1". На снимке запечатлена Земля с рекордного расстояния - 5,9 млрд км. По замыслу астронома Карла Сагана, которому принадлежит идея создания фотографии, она должна заставить человека задуматься о том, насколько маленькой и хрупкой является наша планета во Вселенной.

Мировую известность Портман принесла главная роль во французской картине "Леон" (1994). После этого она снялась также в таких популярных лентах, как "Звездные войны", "Марс атакует!" и в двух частях фильма "Тор" (2011, 2013). 35-летняя актриса является обладательницей "Оскара" за главную роль в фильме "Черный лебедь" (2010).

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