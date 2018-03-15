Пострадавший при пожаре дом культуры восстановили на Ставрополье

ПЯТИГОРСК, 15 марта. /ТАСС/. Власти Ставрополья восстановили многопрофильный Дворец культуры в городе Лермонтов, сильно пострадавший от пожара в 2006 году, сообщает в четверг пресс-служба губернатора края.

"Работы начались в 2017 году, их общая стоимость составила более 127 млн рублей. Сегодня основной комплекс работ завершен, первых зрителей обновленный ДК должен принять в текущем году", - сообщает пресс-служба.

Около 72 млн рублей из краевого бюджета пошло на реставрацию, еще 49,5 млн рублей - на оснащение современным оборудованием. Остальная часть средств была обеспечена за счет муниципального софинансирования.

Дополнительно власти решили реконструировать и парковую зону вокруг ДК.

"Здесь нужна парковая зона, которая могла бы стать "точкой притяжения" для горожан и гостей Лермонтова. В решении этой задачи городу также будет оказана помощь со стороны края", - сказал губернатор Владимир Владимиров, слова которого приводит пресс-служба.

Многопрофильный Дворец культуры в Лермонтове построили в 1957 году, он является крупным объектом социальной инфраструктуры. На его базе действует 37 клубных формирований, в которых занимаются более 600 человек. Ежегодно проводится около 500 культурно-массовых мероприятий, которые посещают свыше 95 тыс. человек.