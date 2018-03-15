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Романс Чайковского войдет в новую пластинку Мирей Матье

Культура
15 марта, 18:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, марта. /ТАСС

Певица отметила, что посвятила этот диск памяти своей мамы, которая очень любила русский язык и изучала его до конца жизни

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Мирей Матье

Мирей Матье

© EPA/ZOLTAN BALOGH

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Французская певица Мирей Матье, посол русского языка в мире, выпустит диск с классическими произведениями, в том числе на музыку П. И. Чайковского. Об этом певица сообщила журналистам после встречи со студентами Государственном институте русского языка им. А. С. Пушкина.

"Я сейчас выпускаю диск, где звучит классическая музыка. Сейчас я заканчиваю этот диск. Я исполняю Моцарта, Форе, Генделя и, конечно же, Чайковского. На французском языке - романс, который называется "Взгляд любви", - сказала Матье.

Она рассказала, что записывала этот диск в Праге с симфоническим оркестром. Пластинка включает также произведения на русском, латинском, испанском и итальянском языках.

Матье отметила, что посвятила этот диск памяти своей мамы. "Этот диск начали готовить, когда мама была еще жива. Для меня это очень волнительно, конечно, он посвящен памяти моей мамы. Моя мама очень любила русский, ей было 94 года, она изучала русский язык до конца жизни", - сказала артистка.

Певицу связывают давние теплые отношения с Россией. Она часто бывает с концертами в Москве и Санкт-Петербурге. В декабре 2016 года Мирей Матье стала послом русского языка в мире. На протяжении своей музыкальной карьеры певица записала более 1,2 тыс. песен, ее диски разошлись по миру общим тиражом почти в 200 млн экземпляров.

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Матье, Мирей Чайковский, Петр Ильич
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