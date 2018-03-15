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Первые призы Ассоциации продюсеров кино и телевидения получил сериал "Троцкий"

Культура
15 марта, 21:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, марта. /ТАСС

Сериал победил в номинациях "Лучшая работа звукорежиссера" и "Лучшая работа монтажа", "Лучшая работа художника по гриму", "Лучшая работа художника-постановщика" и "Лучшая операторская работа"

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МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Ассоциация продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) объявила первых победителей своей премии по итогам 2017 года. Торжественная церемония началась в концертном зале "Мир" с минуты молчания в память о великом актере Олеге Табакове, который ушел из жизни 12 марта.

Продюсер Александр Акопов, открывая церемонию, заметил, что профессиональная ответственность заключается в том, чтобы те великие художественные открытия, которые сделал Олег Павлович Табаков, "продолжались и нашли путь к сердцам следующих поколений зрителей".

Премию в номинациях "Лучшая работа звукорежиссера" и "Лучшая работа монтажа", "Лучшая работа художника по гриму", "Лучшая работа художника-постановщика" и "Лучшая операторская работа" завоевал сериал "Троцкий" (Первый канал).

Мировая премьера 8-серийного сериала, созданного к столетию Октябрьской революции, прошла на рынке аудиовизуального контента MIPCOM в Канне в октябре 2017 года.

Создатели сериала ранее отмечали, что предприняли попытку создать не байопик, но показать яркую, страшную, кровавую фигуру Троцкого. По словам сопродюсера фильма Александра Цекало, проект стал первой попыткой в России "коснуться судьбы такого сложного человека".

Главные роли в сериале исполнили Констатин Хабенский, Ольга Сутулова, Евгений Стычкин, Михаил Пореченков, Максим Матвеев, Сергей Гармаш, Виктория Полторак и др. Режиссерами фильма выступили Александр Котт и Константин Статский.

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