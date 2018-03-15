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Константин Хабенский и Ольга Сутулова завоевали премию Ассоциации продюсеров кино и ТВ

Культура
15 марта, 22:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, марта. /ТАСС

Актеры исполнили главные роли в сериале "Троцкий"

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Ольга Сутулова и Константин Хабенский во время фотосессии съемочной группы сериала "Троцкий"

Ольга Сутулова и Константин Хабенский

© Доминик Бутен/ТАСС

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Актер Константин Хабенский и актриса Ольга Сутулова завоевали премию Ассоциации продюсеров кино и телевидения по итогам 2017 года. Торжественная шестая церемония проходит в четверг в концертном зале "Мир".

В номинации "Лучшая актриса в телефильме/сериале" победила Сутулова за главную роль в сериале "Троцкий", который зрителям показал Первый канал. "Поздравляю всю нашу группу. Я очень рада и счастлива, для меня это важно", - сказала актриса.

В аналогичной мужской номинации победа у Константина Хабенского за воплощение на экране Льва Троцкого.

"Без коллег, без партнеров ничего бы не получилось", - сказал Хабенский. "Глядя на то, с каким рвением работали, какой революционной решимостью были наполнены продюсеры, мне оставалось только соответствовать. Саша Ремизова, Саша Цекало, Константин Эрнст, мы тянулись только за вами", - добавил актер.

Лучшим режиссером Ассоциация назвала Александра Котта ("Троцкий"). Этот же сериал завоевал премию в категории "Лучшие визуальные эффекты".

Светлана Ходченкова названа победительницей в категории "Лучшая актриса второго плана" за роль в сериале "Мата Хари". В аналогичной мужской номинации пальма первенства - у актера Сергея Бурунова ("Полицейский с Рублевки").

Лучшим сценаристом назван Алексей Слаповский за работу над фильмом "Консультант" (НТВ). Награду за "Лучшую работу художника по костюмам" получил сериал "Хождение по мукам", показанный на телеканале НТВ. В категории "Лучшая оригинальная музыка к телевизионному фильму/сериалу" победа досталась сериалу "Анна Каренина". Приз завоевал композитор Юрий Потеенко.

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Персоны
Эрнст, Константин Львович Хабенский, Константин Юрьевич
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