В Париже при участии России открылся международный книжный салон

ПАРИЖ, 15 марта. /ТАСС/. Россия стала почетным гостем на одном из главных литературных событий года - Международном книжном салоне, который открылся в четверг вечером в Париже. Торжественная церемония собрала в выставочном комплексе у Версальских ворот известных писателей, критиков и ведущие издательские дома мира.

Организаторами российской экспозиции выступили Институт перевода при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям (Роспечать). Согласно ожиданиям организаторов, в течение пяти дней работы экспозицию посетят 150 тыс. человек.

Россия - самая читающая страна

Посол РФ в Париже Алексей Мешков отметил, что "Россия, являющаяся самой читающей и самой пишущей страной, избрана почетным гостем салона". "На нашем стенде представлена очень интересная и разнообразная библиотека, и мы чувствуем огромный интерес французской публики к нашей литературе", - сказал дипломат.

Мешков отметил, что этому большому литературному фестивалю приурочено открытие Года русского языка и литературы во Франции. Одновременно в России проводится Год французского языка и литературы. "Это послужит стимулом для дальнейшего сближения наших стран в сфере культуры", - считает посол РФ во Франции.

В свою очередь ректор МГИМО, академик Анатолий Торкунов, являющийся сопредседателем Координационного совета форума "Трианонский диалог", отметил, что в России ценят то, как во Франции знают и понимают русскую литературу. "Это большое событие и большой день для российско-французских связей", - сказал Торкунов ТАСС.

Он сообщил, руководство вуза занимается подготовкой встречи выпускников МГИМО с выпускниками института политических наук Sciences Po. "У нас давние и крепкие связи с французскими коллегами, и сейчас мы взаимодействуем в том числе и по линии "Трианонского диалога", - сказал Торкунов. Он отметил, что провел в Париже много встреч с представителями научного сообщества Франции.

Французский академик, специалист по русской литературе Рене Гера поделился с ТАСС своими впечатлениями от российского стенда. "Это русская литература во весь рост. Здесь можно бродить часами", - сказал он.

Русская библиотека

Директор Института перевода Евгений Резниченко подчеркнул в разговоре с ТАСС, что в рамках салона будет представлен проект "Русская библиотека" в 100 томах на французском языке. "Это самая большая совместная программа, которую Россия презентует на книжном салоне", - отметил он. Проект осуществляется российским Институтом перевода в партнерстве с Институтом славистики университета Сорбонна и рядом ведущих французских издателей, добавил Резниченко.

По его словам, старт "Русской библиотеке" уже дан в США, Великобритании и Китае. "Сейчас к ним присоединилась Франция. Мы также знаем об интересе Испании реализовать эту программу у себя", - добавил Резниченко.

По информации устроителей, для участия в салоне в Париж прибыли 40 российских писателей. Большинство из них уже известны французскому читателю. В числе них - известный литератор Евгений Водолазкин, произведения которого широко издавались в последние годы различными французскими издательствами. По словам писателя, он планирует обсудить русско-французский перекрестный год культур с актрисой Фанни Ардан, примет участие в круглых столах, посвященных современному состоянию русского языка и проблеме исторических романов, а также в презентации сборников "Москва. Место встречи" и "В Питере жить".

Крупнейший книжный форум

Россия - признанный лидер в сфере книгоиздания. Ежегодно в стране издается свыше 120 тыс. наименований книг. Российская экспозиция расположилась на площади 600 кв. м. В нее вошли около 1,5 тыс. книг от более 100 издателей. Вниманию посетителей национального стенда России предложены новые издания русской классики, произведения современных российских авторов, издания для изучающих русский язык, путеводители для желающих совершить путешествие в Россию.

Под эгидой франко-российского форума гражданского общества "Трианонский диалог" состоится также презентация двуязычного издания переписки первого президента России Бориса Ельцина с президентами Франции Жаком Шираком и Франсуа Миттераном. Круглые столы, дискуссии и презентации книг не ограничатся площадкой выставочного комплекса у Версальских ворот. Встречи с писателями из РФ также состоятся в университете Сорбонна, Центре Помпиду, Российском духовно-культурном центре на набережной Бранли, в тургеневском доме в Буживале, а также в библиотеках и книжных магазинах Бордо, Страсбурга, Нанси, Марселя.

Помимо этого французских любителей шахмат ждет встреча с трехкратным чемпионом мира Анатолием Карповым. Он проведет сеанс одновременной игры с профессиональными шахматистами и любителями из издательской среды. Парижский салон является одним из крупнейших книжных форумов Европы. Он проводится во французской столице ежегодно с 1981 года.