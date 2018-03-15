Фильм "Движение вверх" завоевал премию Ассоциации продюсеров кино и телевидения

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Спортивная драма "Движение вверх" Антона Мегердичева завоевала премию Ассоциации продюсеров кино и телевидения в престижной номинации "Лучший полнометражный художественный фильм". Церемония награждения прошла в четверг в концертном зале "Мир".

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"Это первая награда, которую я получил, спасибо", - сказал Мегердичев, получая приз. Он отметил, что лента стала успешным продюсерским проектом Никиты Михалкова, Леонида Верещагина, Антона Златопольского и Павла Степанова.

Фильм рассказывает о матче между сборными СССР и США в финале баскетбольного турнира XX летних Олимпийских игр 1972 года, которые проходили в Мюнхене. В ролях задействованы Владимир Машков, Андрей Смоляков, Сергей Гармаш, Марат Башаров, Виктория Толстоганова, Иван Колесников, Кирилл Зайцев и др.

Кассовые сборы картины превысили 3 млрд рублей, что стало рекордом в российском прокате.

Лучшие сериалы

Лучшим мини-сериалом назван "Троцкий" (Первый канал) режиссера Александра Котта. На сцену за призом поднялась вся съемочная группа.

"Спасибо Первому каналу, который дал нам сделать все, что мы хотели, - сказал продюсер Александр Цекало. - Спасибо Ассоциации, потому что оценка профессионалов - она самая дорогая. Мы из кожи вон лезем, чтобы сделать что-то невероятное, необычное".

Создатели сериала ранее отмечали, что предприняли попытку снять не байопик, но показать яркую, страшную, кровавую фигуру Троцкого. По словам Цекало, проект стал первой попыткой в России "коснуться судьбы такого сложного человека".

В номинации "Лучший телевизионный фильм" победу одержал телефильм "Беглец" режиссера Мурада Алиева. Фильм был показан телеканалом НТВ.

Лучшим телесериалом признана "Молодежка" (СТС), при этом лучшим комедийным сериалом назван "Ольга" Антона Борматова (ТНТ), лучшим анимационным сериалом по версии Ассоциации стал "Маша и Медведь" производства студии "Анимакорд" ("Россия 1").

Лучшая докудрама

Лучшей докудрамой был признан проект "Ким Филби. Тайная война" (Первый канал). По словам продюсера ленты Данилы Шарапова, проект создавался четыре года. "Усилием огромного количества людей это случилось", - сказал он.

Двухсерийный фильм "Тайная война" о легендарном разведчике Киме Филби (1912-1988) подготовлен при поддержке Службы внешней разведки РФ. В нем использованы мемуары Филби "Моя тайная война". Вдова Кима Филби - Руфина Пухова- Филби рассказала о ранее неизвестных обстоятельствах жизни супруга.

О премии

Список финалистов премии формируется из телефильмов, вышедших в эфир на территории России в период с 1 января по 31 декабря 2017 года на федеральных каналах, входящих в первый, второй и третий мультиплекс цифрового телевидения РФ.

В категории "Лучший полнометражный художественный фильм" были заявлены картины, вышедшие в прокат в 2017 году более чем на 100 киноэкранах.

В состав жюри входят продюсеры 30 кинокомпаний Ассоциации.