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В Петербурге пройдут похороны кинорежиссера Леонида Квинихидзе

Культура
16 марта, 0:19 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 16, марта. /ТАСС

Заслуженного деятеля искусств похоронят на Шушарском кладбище

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 марта. /ТАСС/. Прощание с заслуженным деятелем искусств России, режиссером и сценаристом Леонидом Квинихидзе пройдет в пятницу в Петербурге. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе студии "Ленфильм", где мастер работал многие годы.

"Прощание с советским и российским кинорежиссером и сценаристом Леонидом Квинихидзе состоится 16 марта в морге Покровской больницы с 11:50 до 12:30. Мэтр будет похоронен на Шушарском кладбище", - говорится в сообщении.

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Биография российского режиссера Леонида Квинихидзе

Режиссер, снявший музыкальные фильмы "Мэри Поппинс, до свидания!", "Соломенная шляпка", "Небесные ласточки", умер13 марта на 81-м году жизни.

Коллеги называют его мастером яркой индивидуальности в жанре музыкальной комедии.

Ученик классика отечественного кино Григория Козинцева, Леонид Квинихидзе в 1963-1976 годах работал режиссером-постановщиком на киностудии "Ленфильм", с 1977 по 1998 год его режиссерская деятельность проходила на "Мосфильме". С 1966 по 1995 год Леонид Квинихидзе снял 18 фильмов, в числе которых "Крах инженера Гарина", "Первый посетитель", "Моабитская тетрадь", "Миссия в Кабуле", "Белые ночи", сериал "Дом". Он также снимал хроникальные фильмы на Центральном телевидении СССР и студии "Ленкинохроника".

Последующий период деятельности мастера - с 1999 по 2011 годы - связан с музыкальными театрами. Он работал режиссером Одесского театра музыкальной комедии, главным режиссером Крымского национального музыкального театра, главным режиссером Санкт-Петербургского государственного музыкального театра "Карамболь", художественным руководителем Хабаровского краевого музыкального театра. В 2006 году режиссер был удостоен премии "Золотая маска" за спектакль "Фигаро здесь!" в Новосибирском театре музыкальной комедии.

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