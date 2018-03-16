"Кинотавр" запускает серию бесплатных инклюзивных кинопоказов в Москве

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Кинофестиваль "Кинотавр" при поддержке Фонда президентских грантов в пятницу запускает в Москве социальный проект "Безграничные возможности" - серию бесплатных кинопоказов для людей с нарушениями зрения и слуха. Об этом сообщили в пресс-службе смотра.

"До 25 марта 2018 года на разных площадках Москвы будут показаны фильмы-лауреаты 28-го "Кинотавра": "Аритмия" Бориса Хлебникова, "Блокбастер" Романа Волобуева, "Жги" Кирилла Плетнева, "Заложники" Резо Гигинеишвили, "Голова. Два уха" Виталия Суслина, "Теснота" Кантемира Балагова, а также альманах, в который войдут победители конкурса "Кинотавр. Короткий метр", - рассказали в пресс-службе. - Адаптация фильмов для показа будет реализована через современные технологии тифлокомментирования (закадровое описание видеоряда) и субтитрирования".

Инклюзивный кинофестиваль "не имеет на сегодняшний день аналогов на культурной карте Москвы", подчеркнули организаторы. Они также отметили, что до недавнего времени киносеансы с тифлокомментариями и субтитрами инициировали и проводили преимущественно благотворительные фонды.

"На сегодняшний день у людей с ограниченными возможностями слуха и зрения отсутствует культура похода в кинотеатры, нет физической возможности увидеть эти фильмы, поэтому главная цель фестиваля "Безграничные возможности" - привлечь внимание к этой проблеме, развить инфраструктуру кинопоказов для этой категории людей, интегрировать их в социокультурный контекст жизни города, чтобы они смогли почувствовать себя ее полноценными участниками", - пояснили в пресс-службе "Кинотавра".