В Москве пройдет культурная акция "Японская творческая мастерская"

ТОКИО, 16 марта. /ТАСС/. Культурная акция под названием "Японская творческая мастерская", где посетители смогут познакомиться с традиционным искусством Японии и попробовать продукты из этой страны, пройдет в Москве с 24 по 25 марта. Как сообщил в пятницу японский МИД, она приурочена к перекрестному году культуры России и Японии.

На площадке мероприятия в ТРЦ "Атриум" состоится презентация туристического потенциала нескольких японских префектур, включая Тоттори и Токусиму.

Также свои экспозиции покажут и другие регионы Японии - Ниигата, Ямагути, Хоккайдо. Кроме того, организаторы обещают привезти настоящее дерево сакуры, чтобы подарить москвичам атмосферу сезона цветения, который сейчас начинается в Японии.

В программу культурной акции войдут и мастер-классы по приготовлению блюд японской кухни, составлению икебаны и проведению чайной церемонии. 25 марта посетители "Японской творческой мастерской" увидят традиционные танцы ава-одори, которые в Японии являются неотъемлемой частью буддийского праздника поминовения усопших Обон в середине августа.

Президент РФ Владимир Путин и японский премьер-министр Синдзо Абэ объявили, что в 2018 году состоится перекрестный Год культуры России и Японии.

В рамках него организуют обширную цирковую и анимационную программу, также пройдут несколько крупных выставок. Пушкинский музей привезет в Японию произведения французских художников импрессионистов из своей коллекции, а сам выставит у себя экспозицию работ эпохи Эдо (1603-1868 гг.) из японских музеев.