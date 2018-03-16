Поклонская считает, что в общественном обсуждении фильма "Матильда" поставлена точка

ЯЛТА, 16 марта. /ТАСС/. Депутат Госдумы Наталья Поклонская считает, что в общественном обсуждении кинокартины "Матильда" режиссера Алексея Учителя поставлена точка. Об этом она заявила журналистам в Ялте.

"Точка поставлена в общественном обсуждении [фильма]. <…> Точку поставил сам фильм. Пустой. Фильм, который полностью потерпел провал", - полагает Поклонская.

При этом, по ее мнению, еще "не поставлена точка" по вопросу расходования выделенных на фильм бюджетных средств. "Но точка не поставлена по бюджетным деньгам. <…> 280 млн рублей были выделены из федерального бюджета на создание этого фильма. Сейчас правоохранительные органы продолжают проверку, куда же они все-таки были израсходованы, как выделены, их целевое использование, потому что выделены они были под один фильм про балерину, а использованы под другой фильм и другой сценарий", - рассказала депутат.

Она добавила, что у правоохранителей еще остались вопросы к создателям фильма и они ей сообщат о результатах проверки. По данным депутата, потомки семьи Романовых не инициировали судебных разбирательств в связи с выходом "Матильды".

Скандал вокруг фильма "Матильда" возник в связи с разгоревшейся ранее дискуссией, инициированной Поклонской. Депутат добивалась, чтобы фильм не вышел в прокат, так как, по ее мнению, он оскорбляет память царя Николая II и чувства верующих. Режиссер же называл недопустимыми попытки Поклонской повлиять на прокатную судьбу фильма.

Бюджет картины - около $15 млн. Роль будущего императора Николая II исполнил германский актер Ларс Айдингер, образ Матильды Кшесинской воплотила польская актриса Михалина Ольшанска. Также в фильме снимались Ингеборга Дапкунайте, Евгений Миронов, Данила Козловский, Григорий Добрыгин и другие.