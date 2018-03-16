Федор Бондарчук снимет фильм о Федоре Конюхове

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Режиссер и продюсер Федор Бондарчук рассказал о новом фильме про Федора Конюхова и пообещал, что в его фильме "Притяжение-2" появится суперзвезда.

Свои проекты он представил в пятницу во время очной защиты проектов кинокомпаний - лидеров отечественного кинопроизводства, претендующих на господдержку от Фонда кино.

Бондарчук рассказал о новом фильме под рабочим названием "Повелитель ветра" о Федоре Конюхове и его кругосветном путешествии. Режиссером картины станет сам Бондарчук.

Он представил и фильм "Притяжение-2", прокат которого намечен на декабрь 2019 года. "Сценарий находится на стадии написания", - отметил Бондарчук, сюжет картины он не раскрыл. "Актеры те же. Плюс секретная суперзвезда, которую раскроем перед началом проката, - отметил режиссер. - Команда создателей осталась та же".

Главные роли в фильме "Притяжение-2" исполняли Ирина Старшенбаум, Александр Петров, Риналь Мухаметов, Олег Меньшиков, Сергей Гармаш, Людмила Максакова. По сюжету картины "сбитый над Москвой неопознанный объект имеет, возможно, внеземное происхождение - большая часть столичного Чертанова оцеплена, к месту крушения стягиваются представители силовых структур, решается вопрос об эвакуации местных жителей".

Исторические фильмы

Эксперты увидели презентации и двух исторических фильмов - "Союз спасения" Андрея Кравчука про первую декабристскую организацию и "Момент истины", действие которого происходит в августе 1944 года. "Это детектив внутри военного фильма", - пояснил продюсер Анатолий Максимов.

На презентации также представили исторический фильм "Тобол", который уже снят и выйдет 29 ноября 2018 года. В главных ролях - Дмитрий Назаров, Дмитрий Дюжев, Павел Табаков. Режиссер - Игорь Зайцев. Общий бюджет фильма 520 млн рублей, у Фонда кино создатели картины просят 70 млн рублей.