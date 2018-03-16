Учитель: съемки фильма про Эдуарда Стрельцова начнутся 1 июля

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Режиссер и продюсер Алексей Учитель представил будущий фильм о футболисте Эдуарде Стрельцове, который снимает его сын Илья Учитель.

Работа над картиной, главную роль в которой сыграет Александр Петров, начнется 1 июля 2018 года.

О проекте Алексей Учитель рассказал в пятницу во время очной защиты проектов кинокомпаний-лидеров отечественного кинопроизводства, претендующих на господдержку от Фонда кино.

Учитель надеется, что на волне интереса к фильмам о спорте и картина "Стрельцов" не будет обделена вниманием зрителей. "Мы уже получили согласие родственников и, прежде всего, сына Стрельцова, - отметил Учитель. - Съемки начнутся 1 июля". Работу над лентой планируют закончить к концу 2019 года.

Илья Учитель представил исполнителя заглавной роли - популярного актера Александра Петрова. Артист признался, что мечтал быть футболистом, поэтому эта роль была ему особенно интересна.

Снимать картину будет киностудия "Рок" Алексея Учителя. Сам он выступит продюсером и художественным руководителем проекта. Проект финансируется как за счет государственных, так и частных средств. Картина создается при поддержке Российского футбольного союза.

Биография Стрельцова

Эдуард Стрельцов стал олимпийским чемпионом в 1956 году. Он также становился чемпионом СССР (1965), обладателем Кубка СССР (1968), лучшим бомбардиром чемпионата страны (1955). Выступал в составе московского "Торпедо" (1954-1958 и 1965-1970). 21 июля 2017 года в Москве прошел ряд мероприятий, приуроченных к 80-летию со дня рождения Стрельцова.

Стрельцов скончался на 54-м году жизни 22 июля 1990 года в Москве.