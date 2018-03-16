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Режиссер Николай Лебедев начнет съемки фильма "Мастер и Маргарита" в апреле 2019 года

Культура
16 марта, 14:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, марта. /ТАСС

Предполагается, что картина выйдет в прокат в декабре 2020 года

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МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Режиссер Николай Лебедев планирует начать съемки фильма "Мастер и Маргарита" с бюджетом в 800 млн рублей в апреле 2019 года. Свой проект он представил во время очной защиты проектов кинокомпаний - лидеров отечественного кинопроизводства, претендующих на господдержку от Фонда кино.

Лебедев отметил, что кинематографисты неоднократно пытались экранизировать роман Михаила Булгакова. Он напомнил, что свою картину хотел снять и Элем Климов, однако отказался от этой идеи, поскольку тогда киноиндустрия не была в техническом плане готова к этому. "Сейчас наше кино созрело для такого проекта", - считает режиссер.

Предполагается, что прокат фильма начнется в декабре 2020 года, съемки пройдут с апреля по октябрь 2019 года. Бюджет картины - 800 млн рублей. Артисты пока не называются, в апреле предполагается начало кастинга.

"Думаем, что фильм вызовет интерес у самых разных возрастов, там есть и приключения, и любовная линия, и философия", - считает режиссер. Продюсерами картины стали Константин Эрнст (Первый канал), Игорь Толстунов ("Профит"), Леонард Блаватник ("Амедиа Продакшн") и Рубен Дишдишян ("Марс Медиа").

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