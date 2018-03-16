Пелевин, Глуховский, Лимонов и Басинский выдвинуты на премию "Большая книга"

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Российские писатели Виктор Пелевин, Дмитрий Глуховский, Эдуард Лимонов и Павел Басинский выдвинуты на российскую национальную литературную премию "Большая книга", сообщили ТАСС в пятницу в оргкомитете премии.

"Среди авторов тринадцатого сезона - Эдуард Лимонов, Виктор Пелевин, Дмитрий Быков, Дмитрий Глуховский, Александр Проханов, Павел Басинский и многие другие. Всего на соискание премии выдвинуто 277 рукописей и книг", - сказал собеседник агентства.

По словам генерального директора премии Георгия Урушадзе, новый сезон отличается равным присутствием знаменитых и начинающих авторов.

"Большая книга" - единственная в стране площадка, позволяющая состязаться авторам, занимающим принципиально разные позиции, например Дмитрию Быкову и Александру Проханову, Павлу Басинскому и Эдуарду Лимонову. И результаты такого соревнования предсказать невозможно", - сказал Урушадзе в беседе с корреспондентом ТАСС.

В апреле Совет экспертов "Большой книги" под руководством Михаила Бутова объявит длинный список, а в конце мая на традиционном Литературном обеде станут известны имена финалистов премии. Имена лауреатов будут известны до конца года.

Российская национальная литературная премия "Большая книга" учреждена в 2005 году "Центром поддержки отечественной словесности", соучредителями выступают ТАСС, Институт русской литературы РАН, Российский книжный союз, Министерство культуры РФ, Роспечать и другие. Ежегодно присуждаются три премии: первая в размере 3 млн рублей, вторая - 1,5 млн рублей и третья - 1 млн рублей. Среди победителей премии прошлых лет - в частности, такие писатели, как Леонид Юзефович, Евгений Водолазкин, Людмила Улицкая, Лев Данилкин.