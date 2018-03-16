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Студия "ТРИТЭ" Никиты Михалкова снимет фильм-катастрофу про подвиг пожарных

Культура
16 марта, 14:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, марта. /ТАСС

Главными героями ленты станут шесть человек, которые спасают деревню от пожара

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Никита Михалков

Никита Михалков

© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Генеральный директор студии "ТРИТЭ" Никиты Михалкова продюсер Леонид Верещагин представил экспертам Фонда кино будущий фильм "Огонь" про подвиг пожарных.

Во время очной защиты проектов кинокомпаний - лидеров отечественного кинопроизводства, претендующих на господдержку от Фонда кино, Верещагин рассказал, что после успеха картины "Экипаж" у студии возникла идея сделать еще один фильм-катастрофу.

"Наша картина про пожарных, которые сталкиваются с пожаром катастрофического масштаба и должны выйти из этой ситуации победителями", - отметил продюсер. Главными героями станут шесть пожарных, которые должны будут спасти от стихии маленькую деревню. По словам Верещагина, фильм отличает повышенная постановочная сложность.

Режиссером и автором сценария станет Алексей Нужный, создатель картины "Я худею". "Думаю, в нашем кино появился новый мастер", - сказал Верещагин. Также над сценарием работал Николай Куликов, который уже сотрудничал со студией Михалкова в работе над несколькими картинами. Среди исполнителей главных ролей заявлен, в частности, Александр Паль.

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