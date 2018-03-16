Умер режиссер Александр Павловский

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Режиссер Александр Павловский ушел из жизни в возрасте 71-го года, сообщили на сайте Союза кинематографистов РФ в пятницу.

"16 марта 2018 года на 71-м году жизни не стало нашего друга и коллеги - члена Союза кинематографистов России, режиссера игрового кино Павловского Александра Ильича", - говорится в некрологе на сайте.

Александр Павловский - режиссер, художественный руководитель киностудии "Аркадия", главный режиссер муниципального телеканала города Одессы. С 2000 года работал на различных студиях г.Москвы. Павловский снял игровые фильмы и телевизионные сериалы, в том числе "Счастливый Кукушкин", "Ар-хи-ме-ды!", "Зеленый фургон", "На острие меча", "Светлая личность", "Земский доктор" "Ералаш" и другие. Всего режиссер воплотил в жизнь более 30 проектов.