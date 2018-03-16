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Любительские театры Северной Осетии представят спектакли на осетинском языке на фестивале

Культура
16 марта, 14:59 UTC+3 ВЛАДИКАВКАЗ ВЛАДИКАВКАЗ 16, марта. /ТАСС

Награждение лучших театров пройдет 23 марта в день рождения основоположника осетинской драматургии и театра Елбыздыко Бритаева

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ВЛАДИКАВКАЗ, 16 марта. /ТАСС/. Национальные любительские театры Северной Осетии покажут спектакли на осетинском языке в рамках республиканского фестиваля "Амыраны рухс". Об этом сообщили в пресс-службе комитета республики по делам молодежи.

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В Северной Осетии пройдет творческий фестиваль для детей с ограниченными возможностями

"Республиканский фестиваль национальных любительских молодежных и детских театров Северной Осетии "Амыраны рухс" будут проходить во второй раз. Все материалы на нем будут представляться на осетинском языке. Награждение лучших театров пройдет 23 марта в день рождения основоположника осетинской драматургии и театра Елбыздыко Бритаева", - говорится в сообщении.

В настоящее время уже начались просмотры в районах республики. Фестиваль вовлек в творческий процесс школьников, студентов и работающую молодежь, а также детей от 7 лет. Руководителями театральных коллективов в основном являются учителя осетинского языка и литературы, организаторы внеклассной работы, руководители любительских театров районных и сельских домов культуры.

В 2017 году в фестивале приняли участие около 150 любительских театральных коллективов и отдельных исполнителей всех районов Северной Осетии и города Владикавказа общим количеством более 700 человек.

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