Роднянский: мистический триллер про загадочные убийства выйдет в 2019 году

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Продюсер Александр Роднянский представил экспертам Фонда кино мистический триллер "Девятая", которую планируют выпустить в прокат в начале 2019 года. О своих проектах он рассказал в пятницу во время очной защиты проектов кинокомпаний-лидеров отечественного кинопроизводства , претендующих на господдержку от Фонда кино.

"Мы работаем над этим фильмом два года, это очень жанровая картина, - сказал Роднянский. - Начинали с психологического триллера, по ходу работы начали сдвигаться в сторону мистического триллера". Режиссер картины - Николай Хомерики.

Действие фильма происходит в конце XIX века в Петербурге - в городе происходят странные убийства девушек. Глава сыскной полиции по фамилии Ростов обращается за помощью к англичанке Оливии, которая выдаёт себя за ясновидящую. Вместе они должны будут бороться "с инфернальным злом".

"Через две недели начнутся съемки. Бюджет фильма - 450 млн рублей, у Фонда кино мы просим 100 млн. В конце года фильм должен быть закончен, прокат намечен на начало следующего года", - сказал Роднянский.