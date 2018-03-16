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Жора Крыжовников снимет комедию про робота для аудитории 18+

Культура
16 марта, 16:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, марта. /ТАСС

Режиссер пообещал, что у фильма будет неожиданный финал

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МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Создатель фильма "Горько" режиссер Жора Крыжовников (Андрей Першин) рассказал экспертам Фонда кино о планах снять фильм "Ошибка 102" про робота. Свою идею он представил в пятницу во время очной защиты проектов кинокомпаний - лидеров отечественного кинопроизводства, претендующих на господдержку от Фонда кино.

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"Главный действующий герой фильма - робот, время - буквально завтра, - пояснил Крыжовников. - Робот настраивается на желания хозяйки, он - идеальный мужчинка, я бы даже фильм так назвал. Он понимает героиню лучше, чем она сама себя".

"По сути это будут "Приключения Электроника" 18+", - продолжил режиссер. - Такой будет подросший Электроник, который заменяет Сыроежкина и в постели". Также Крыжовников обещает, что у фильма будет неожиданный финал.

Режиссер считает, что сейчас отношения между мужчиной и женщиной активно обсуждаются в обществе, поэтому пришло время подойти к этой теме с юмором.

Также в пятницу эксперты Фонда кино познакомились с тремя проектами компании "Централ партнершип" - фильмами "Дикая дивизия", "Миллион", в этих картинах создатели хотели бы видеть Владимира Машкова, а также приключенческой лентой "Копье Лонгрина".

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