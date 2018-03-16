Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.03:
$ 57.49
€ 70.81
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Петербурге простились с режиссером Леонидом Квинихидзе

Культура
16 марта, 16:13 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 16, марта. /ТАСС

Он скончался 13 марта на 81 году жизни

Поделиться
Материал из 1 страницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 марта. /ТАСС/. Петербург в пятницу простился с заслуженным деятелем искусств России, режиссером и сценаристом Леонидом Квинихидзе. Церемония прощания прошла в пятницу в морге Покровской больницы, передает корреспондент ТАСС.

Смотрите также
Леонид Квинихидзе, 1978 год

Биография российского режиссера Леонида Квинихидзе

"Леонид Александрович подарил миллионам людей прекрасные, добрые фильмы и мюзиклы, которые все мы смотрим и пересматриваем уже много лет. Потому что в каждую свою работу он вкладывал частицу сердца, души, и они получались искренними и проникновенными. Он умел создать яркий музыкальный праздник, рассказать по-настоящему сказочную историю, в которую верили", - говорится в соболезновании премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, которое огласили на церемонии прощания.

У гроба установили венки от премьер-министра России, от администрации президента РФ, от Союза кинематографистов России, от студии "Ленфильм", где начинался творческий путь режиссера.

Проститься с мастером пришли его друзья и коллеги по кинематографу и по театру, актеры, снимавшиеся в его фильмах. На прощании говорили о широте творческих интересов Леонида Квинихидзе, его вкладе в развитие жанра музыкальной комедии, о душевной отзывчивости и человеческой сердечности.

Режиссер, снявший известные музыкальные фильмы "Мэри Поппинс, до свидания!", "Соломенная шляпка", "Небесные ласточки", скончался 13 марта на 81-м году жизни.

С 1966 по 1995 год Леонид Квинихидзе снял 18 фильмов, в числе которых - "Крах инженера Гарина", "Первый посетитель", "Моабитская тетрадь", "Миссия в Кабуле", "Белые ночи", сериал "Дом". Он также снимал хроникальные фильмы на Центральном телевидении СССР и студии "Ленкинохроника", работал во многих музыкальных театрах страны.

Леонид Квинихидзе похоронен в поселке Шушары.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Санкт-Петербург
Страны
Россия
Персоны
Медведев, Дмитрий Анатольевич
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как успеть выбрать удобный участок для голосования
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СК РФ возбудил уголовные дела о покушении на Юлию Скрипаль и об убийстве Николая Глушкова
2
Рабочая группа: выступление делегации РФ в ООН о нарушениях Украины в Крыму под угрозой
3
Несколько тысяч человек простились с Олегом Табаковым в МХТ имени Чехова
4
Представление "Арсенала" - соперника ЦСКА в футбольной Лиге Европы
5
Лавров: главе минобороны Великобритании своими заявлениями хочется войти в историю
6
Ковальчук продал подаренный за победу на ОИ-2018 автомобиль
7
"Сатане" на смену: почему утилизируют самые мощные ракеты России
Темы дня
Новости партнеров
Реклама