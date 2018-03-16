В Петербурге простились с режиссером Леонидом Квинихидзе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 марта. /ТАСС/. Петербург в пятницу простился с заслуженным деятелем искусств России, режиссером и сценаристом Леонидом Квинихидзе. Церемония прощания прошла в пятницу в морге Покровской больницы, передает корреспондент ТАСС.

"Леонид Александрович подарил миллионам людей прекрасные, добрые фильмы и мюзиклы, которые все мы смотрим и пересматриваем уже много лет. Потому что в каждую свою работу он вкладывал частицу сердца, души, и они получались искренними и проникновенными. Он умел создать яркий музыкальный праздник, рассказать по-настоящему сказочную историю, в которую верили", - говорится в соболезновании премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, которое огласили на церемонии прощания.

У гроба установили венки от премьер-министра России, от администрации президента РФ, от Союза кинематографистов России, от студии "Ленфильм", где начинался творческий путь режиссера.

Проститься с мастером пришли его друзья и коллеги по кинематографу и по театру, актеры, снимавшиеся в его фильмах. На прощании говорили о широте творческих интересов Леонида Квинихидзе, его вкладе в развитие жанра музыкальной комедии, о душевной отзывчивости и человеческой сердечности.

Режиссер, снявший известные музыкальные фильмы "Мэри Поппинс, до свидания!", "Соломенная шляпка", "Небесные ласточки", скончался 13 марта на 81-м году жизни.

С 1966 по 1995 год Леонид Квинихидзе снял 18 фильмов, в числе которых - "Крах инженера Гарина", "Первый посетитель", "Моабитская тетрадь", "Миссия в Кабуле", "Белые ночи", сериал "Дом". Он также снимал хроникальные фильмы на Центральном телевидении СССР и студии "Ленкинохроника", работал во многих музыкальных театрах страны.

Леонид Квинихидзе похоронен в поселке Шушары.