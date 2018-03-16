Восемь анимационных фильмов претендуют на национальную премию "Икар"

СУЗДАЛЬ, 16 марта. /ТАСС/. Имена номинантов IV Национальной анимационной премии "Икар" огласили в пятницу в рамках Открытого российского фестиваля анимационного кино в Суздале. На статуэтку "Икара" претендуют восемь российских анимационных фильмов и восемь сериалов, передает корреспондент ТАСС.

"В главной номинации "Фильм" за статуэтку Икара поборются две ленты киностудии "Союзмультфильм" - "А как наши космонавты" Галины Голубевой и "Виват, мушкетеры!" Антона Дьякова, картина кинокомпании "Аквариус-фильм" "Суета сует" Алексея Туркуса и Алексея Шелманова, "Теория заката" Романа Соколова и "Первый гром" Анастасии Мелиховой. В номинации "Фильм в прокате" были отмечены ленты "Урфин Джюс и его деревянные солдаты" кинокомпании СТВ, "Знаешь, мама, где я был?" Лео Габриадзе и "Фиксики. Большой секрет" студии "Аэроплан", - сообщил ТАСС художественный руководитель премии Сергей Капков.

Анимационные сериалы представлены в двух номинациях. В категорию "Стартап" вошли ленты "Бодо Бородо" Владимира Сахновского, "Кошка Бяка и хороший мальчик" (авторы идеи Мария Парфенова и Евгений Головин) и "Фееринки" Дмитрия Ловейко. В номинацию "Эпизод" попали серии "В мастерской" (сериал "Малышарики"), "Звезда на пирамиде" (сериал "Пин-код"), "Новый год" (сериал "Поросенок"), "Квартет плюс" (сериал "Маша и медведь"), "Подарок духа тайги" (сериал "Лео и Тиг").

Главные награды

Лучшими продюсерами года признаны Артем Васильев (за создание первого в России документально-анимационного сериала "Доверие"), Евгений Головин (за создание ряда успешных анимационных сериалов и их прорыв к зрителю, студия "Паровоз"), Олег Кузовков, Дмитрий Ловейко (за выдающиеся успехи на мировом анимационном рынке). В номинации "Мастер" за вклад в профессию впервые представлен сценарист - Жанна Витензон, автор сценария легендарных мультфильмов "В яранге горит огонь", "Храбрый олененок", "Варежка", "Катерок" и др.

На лучшего режиссера года претендуют Нина Бисярина ("Остановка"), Алексей Демин ("Джон Боттом - неизвестный солдат"), а также Дьяков, Соколов, Туркус и Шелманов, которые вместе с Юрием Поворовым, Олесей Щукиной, Светланой Андриановой и Анастасией Мелиховой будут соревноваться за звание лучшего художника года. Сценаристом года могут стать Габриадзе, Егоров и Соколов.

Другие номинации

Одной из главных номинаций премии считается "Аниматор". Спонсорскими призами будут отмечены все три номинанта, а победитель получит заветную статуэтку. В этом году на нее претендуют Марина Антонова, Татьяна Болотнова, Карина Погорелова. В номинации "Звукорежиссер" представлены Артем Фадеев ("Виват, мушкетеры!"), Надежда Шестакова ("Первый гром"), Игорь Яковель ("Теория заката").

Среди композиторов отмечены Василий Богатырев (сериал "Маша и медведь"), Марина Ланда, Сергей Васильев ("Теория заката"), Артем Фадеев ("Виват, мушкетеры!"). Аниматоры особенно выделили актерские работы Сергея Безрукова ("Хоботенок"), Валерия Гаркалина ("Тихий ужин без соли") и Константина Хабенского ("Урфин Джюс и его деревянные солдаты"). В номинацию "Персонаж" попали рисованные герои Джони Бони Бо ("Джони Бони Бо") Мушкетер ("Виват, мушкетеры!", Слоненок ("Хоботенок").

Прикладная анимация представлена в номинации "Дело". Это музыкальный клип "Бруклинский бриз" (режиссер Алексей Будовский, "Фигли Мигли Продакшнс"), социальный ролик "Доверие. Участковый" (режиссер Алексей Алексеев, студия Metrafilms), титры к документальному фильму "Отражение гор" (режиссер Павел Погудин, студия "Светлые истории").

О премии

Российская Национальная анимационная премия "Икар" учреждена Сергеем Капковым в 2014 году. Как сказал ТАСС Капков, в этом году, в отличие от предыдущих премий, не было явного фильма-лидера. "Очень часто, когда мастера мирового уровня делают авторское кино, оно становится лидером и по всем номинациям забирает все голоса. С одной стороны, это здорово, с другой стороны жалко, что затмевает другие работы.

Здесь довольно все разнообразно получилось и интересно", - поделился Капков.

Торжественная церемония вручения премии "Икар" пройдет 9 апреля в Московском Театре юного зрителя. В этом году партнером премии стала киностудия "Союзмультфильм", при участии которой будет отмечен юбилей знаменитого мультфильма Федора Хитрука "Фильм, фильм, фильм". По словам Капкова, на церемонию приглашены создатели картины, среди которых соавтор сценария Владимир Голованов, художник-постановщик Владимир Зуйков, композиторы Евгений Крылатов и Александр Зацепин.