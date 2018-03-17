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В Екатеринбурге представят постановки ведущих молодых балетмейстеров России

Культура
17 марта, 0:17 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 17, марта. /ТАСС

В рамках международного фестиваля пройдут премьера спектакля "Asunder", мастер-классы и показ фильмов

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 марта. /ТАСС/. Постановки ведущих молодых балетмейстеров России представят на международном фестивале современной хореографии Context. Diana Vishneva, который впервые пройдет в Екатеринбурге 17-18 марта. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе фестиваля.

"Главным событием гастролей станет вечер современной хореографии Context Lab. На сцене Екатеринбургского театра оперы и балета будут показаны постановки ведущих молодых балетмейстеров России - Владимира Варнавы, Ольги Васильевой, Константина Кейхеля, Лилии Бурдинской, Константина Семенова, Ольги Лабовкиной и Юлии Коробейниковой. Они являются лауреатами конкурса Context. Diana Vishneva", - сказали в пресс-службе.

По мнению эксперта в области современного танца, создателя и художественного руководителя "Эксцентрик-балета" из Екатеринбурга Сергея Смирнова, танцовщикам полезно посетить мастер-классы фестиваля. "Особенно ценна обширная система мастер-классов, это всегда привлекает молодую аудиторию, которая имеет возможность повысить свою квалификацию", - сказал он ТАСС.

Балетмейстер Лилия Бурдинская считает Екатеринбург одной из столиц современного танца. "Это очень интересный, прогрессивный город, открытый к творчеству, искусству. А сам фестиваль - большая творческая семья, где все участники очень вдохновляют и поддерживают друг друга. Мне приятно быть частью этой большой и высокопрофессиональной команды, которая дарит зрителю возможность увидеть танец и узнать его поближе, задать свои вопросы", - рассказала она ТАСС.

Как ранее отметила народная артистка РФ, балерина Диана Вишнева, которая основала фестиваль и является его арт-директором, молодые хореографы покажут абсолютно разные грани современного танца. По ее мнению, разнообразие танцевальных жанров в работах постановщиков говорит об открытости фестиваля, который поддерживает хореографов разных направлений.

В дни фестиваля в Екатеринбурге также состоится российская премьера спектакля "Asunder" ("На части"), поставленного испанским хореографом Гойо Монтеро вместе с артистами Пермского театра оперы и балета. В "Ельцин Центре" пройдут обучающие мастер-классы, дискуссия "Молодые хореографы: кто они и нужны ли они России?" и показ фильма Жан-Стефана Брона "Парижская опера" - победителя 39-го Московского международного кинофестиваля в номинации "Лучший документальный фильм".

О фестивале

Международный фестиваль Context. Diana Vishneva проходит в Москве и Санкт-Петербурге с 2013 года. Он открывает доступ к лучшим достижениям мира современного танца. Каждый год фестиваль представляет российскому зрителю мировые премьеры, уникальные совместные работы, постановки, заслужившие высокую оценку критиков, созданные как знаменитыми хореографами, так и молодыми постановщиками, а также документальное кино о танце и широкую образовательную программу.

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